شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انخفاض إيرادات أشباه الموصلات العالمية بنسبة 12٪ خلال عام 2019.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين طوال عام 2019، بلغ إجمالي إيرادات أشباه الموصلات العالمية 419.1 مليار دولار في العام الماضي، بانخفاض قدره 12% عن عام 2018، وفقًا للنتائج النهائية لشركة التحليلات السوقية Gartner الأخيرة، وذلك بحسب موقع TOI الهندى.

حيث تعد "أشباه الموصلات" هي منتجات كالرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعات الموبايل والبطاقات الذكية وأجهزة بث الفيديو، باختصار هي البنية التحتية الإنتاجية لعالم التكنولوجيا.

وقد استعادت Intel المركز الأول في السوق حيث أثر التراجع في سوق الذاكرة سلبًا على العديد من كبار البائعين، بما في ذلك Samsung Electronics، البائع رقم 1 من حيث الإيرادات في 2018 و2017، وقد تبعه Intel وSamsung SK hynix، فيما جاءتMicron Technology وBroadcom وQualcomm وTexas Instruments وST Microelectronics وNXP Semiconductors وApple في المراكز العشرة الأولى.

Advertisements

وقال أندرو نوروود، نائب رئيس الأبحاث في جارتنر في بيان: “ساعدت زيادة العرض في سوق DRAM (ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكي) في دفع سوق الذاكرة بشكل عام إلى الانخفاض بنسبة 32.7 % عام 2019، وشكل سوق الذاكرة، لـ 26.1 % من مبيعات أشباه الموصلات في عام 2019، وكان قطاع الأجهزة الأسوأ أداءً.

وضمن قطاع الذاكرة، عانى فلاش NAND من أسوأ انكماش للمبيعات في تاريخه مع انخفاض إيرادات عام 2019 بنسبة 26.4 % بسبب ارتفاع مستويات المخزون في نهاية عام 2018 وتباطؤ الطلب في النصف الأول من عام 2019، وقد كان ضعف الطلب من الهواتف الذكية والسحابة الفائقة.

وأوضح تقرير جارتنر إن مزودي الخدمات قادوا إلى خفض الأسعار، فيما كان الأداء في فئات الأجهزة الأخرى مختلطًا حيث انخفضت المنتجات التناظرية بنسبة 5.1 % في عام 2019 ونما قطاع الإلكترونيات الضوئية بنسبة 6.6 % في عام 2019، وشهدت المكونات التناظرية، التي تتبع عادة سوق أشباه الموصلات بشكل عام، انخفاضًا بسبب ضعف أسواق المعدات النهائية، وخاصة السيارات الصناعية والإرث.

وذكر التقرير أن الإلكترونيات الضوئية سجلت أفضل أداء لأي فئة من الأجهزة بسبب تزايد عدد الكاميرات في الهواتف الذكية، وقال نوروود: "في هذه المرحلة، يبدو أن سوق أشباه الموصلات العالمية يتجه نحو انخفاض آخر في عام 2020، بسبب تأثير فيروس كورونا على العرض والطلب لأشباه الموصلات، وقال نتوقع أن ينخفض ​​سوق أشباه الموصلات العالمية بنسبة 0.9 % في عام 2020، وهو أقل من النمو المتوقع بنسبة 12.5 % في نهاية عام 2019".