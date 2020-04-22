شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على القائمة الكاملة للدول التى دعمت بخدمات أبل مؤخرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة أبل أنها ستوسع نطاق متجر التطبيقات App Store وخدمة بث الموسيقى Apple Music وغيرها من الخدمات لتشمل العديد من الدول في إفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يعتبر أكبر توسع جغرافي في خدماتها منذ ما يقرب من 10 سنوات.

وبحسب ما نشرته أبل على مدونتها الرسمية، فقالت انها ستوسع متجر التطبيقات ليشمل 20 دولة، ثمانية منها في إفريقيا، وستقدم خدمة Apple Music في 52 دولة ومنطقة أخرى، بحيث يعد هذا التوسع الأكبر منذ أن وفرت الشركة ما كان يسمى قديما بمتجر "iTunes" ضمن الهند وروسيا وأكثر من 50 دولة أخرى في عام 2012.

وتتوفر خدمات "App Store" و "Apple Arcade" و "Apple Music" و "Apple Podcasts" و "iCloud" الآن في 20 دولة أخرى، فيما تتوفر خدمة "Apple Music" في 52 دولة أخرى، وقال "أوليفر شوسر" Oliver Schusser، نائب رئيس شركة آبل لخدمة "Apple Music" والمحتوى الدولي: "يسعدنا تقديم العديد من خدماتنا المحببة إلى المستخدمين في بلدان أكثر من أي وقت مضى، ونأمل أن يتمكن عملاؤنا من اكتشاف التطبيقات والألعاب والموسيقى وملفات البودكاست الجديدة المفضلة لديهم".

الدول التى تتوفر فيها خدمات "App Store" و "Apple Arcade" و "Apple Music" و "Apple Podcasts" و "iCloud”:

أفريقيا: الكاميرون وكوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجابون وليبيا والمغرب ورواندا وزامبيا.

آسيا والمحيط الهادئ: ملديف وميانمار.

أوروبا: البوسنة والهرسك وجورجيا وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا.

الشرق الأوسط: أفغانستان "باستثناء Apple Music" والعراق.

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أوقيانوسيا: ناورو "باستثناء Apple Music" وتونجا وفانواتو.

فيما تتوسع خدمة "Apple Music" لتشمل البلدان والمناطق التالية:

أفريقيا: الجزائر وأنجولا وبنين وتشاد وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي وموريتانيا وموزمبيق وناميبيا وجمهورية الكونغو والسنغال وسيشيل وسيراليون وتنزانيا وتونس.

آسيا والمحيط الهادئ: بوتان.

أوروبا: كرواتيا وأيسلندا ومقدونيا الشمالية.

أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: جزر البهاما وغويانا وجامايكا ومونتسرات وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وسورينام وجزر تركس وكايكوس وأوروجواي.

الشرق الأوسط: الكويت وقطر واليمن.

أوقيانوسيا: جزر سليمان.