شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انطلاق أول جنازة فى الفضاء.. فى مثل هذا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه من بين الأشخاص الآخرين الذين تم نقل رفاتهم على متن المركبة، الفيزيائي وناشط استكشاف الفضاء جيرارد أونيل، وعالم الصواريخ الألماني كرافت إريك، وتيموثي ليري، وهو عالم نفس أصبح مشهورًا بأبحاثه عن الأدوية المخدرة.

وتم إرسال رفات هؤلاء الأشخاص إلى الفضاء عبر شركة تسمى Celestis، والتي تتقاضى آلاف الدولارات مقابل رحلات الفضاء التذكارية.

ولا تطلق سوى عينات صغيرة من بقايا الجثث المحروقة، لأن إطلاقها بالكامل سيكون أكثر تكلفة، فيما تم تسمية أول مهمة للشركة باسم رحلة المؤسسين ، وتم إطلاقها جوًا على صاروخ Pegasus.

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وظلت الكبسولة التي تحتوي على البقايا تدور حول حوالي 5 سنوات قبل احتراقها في الغلاف الجوي.

كما أن الممثل جيمس دوهان أيضا الذى لعب دور كبير المهندسين فى star trek، تم نقل رماده إلى الفضاء بعد وفاته فى 2005، وتوجد حاليا شركات تعمل على إيصال الرماد إلى الفضاء، وذلك باستخدام بالونات مليئة بغاز أخف من الهواء تصل إلى الفضاء.