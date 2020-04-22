شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بحث جوجل يكشف اهتمامات المصريين خلال أزمة كورونا.. التعليم فى المقدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عمليات بحث جوجل خلال آخر 3 أشهر عن اهتمامات المصريين خلال هذه الفترة، حيث كان غالبية عمليات البحث تتعلق بمنصة التعليم "أدمودو" فضلا عن وزارة القوى العاملة ومنحة العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى كورونا وكيفية مواجهته وانتشاره.

البحث على جوجل فى مصر خلال 30 يوم وقد جاء على رأس عمليات البحث "كوفيد -19"، و"كود الطالب" و "موقع القوى العاملة"، فيما جاء بنك المعرفة "أدمودو" في المركز 11 من عمليات البحث، وذلك فيما يتعلق بعمليات البحث في مصر. Advertisements

وفيما يتعلق بعمليات البحث العالمية، فنجد أن عمليات البحث عبر الإنترنت تتحول بشكل كبير أثناء عمليات إغلاق فيروس كورونا، حيث يبحث الناس على الويب عن طرق لإبقاء أنفسهم على اطلاع، وعلى سبيل المثال، تكشف البيانات العالمية من شركة جوجل العملاقة للبحث، عن ذروة في الاستفسارات المتعلقة بالخبز والتمرين في المنزل والحلاقة، حيث يضطر الناس إلى أن يصبحوا حلاقين خاصين بهم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير معظم عمليات البحث فى أيرلندا وكندا إلى محاولات معرفة المزيد عن الشعر القصير، تليها الولايات المتحدة وأستراليا، كما ارتفعت شعبية اللعبة Animal Crossing أيضًا ، مع ارتفاع بنسبة 1000 % تقريبا في عمليات بحث Google الأمريكية في آخر 30 يومًا.

وفقًا لوكالة Reboot Online Marketing، مرت عمليات البحث على المواضيع المتعلقة بالخبز أيضًا، حيث ارتفعت شعبية وصفات الخبز وخبز الموز والدقيق، بنسبة 733 % و 450 % و 335 % على التوالي.