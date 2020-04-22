شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو معاهم موبايل.. 5 تطبيقات لحماية أطفالك أثناء استخدام الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع تطبيق سياسة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا، زادت المخاوف المتعلقة بحماية الأطفال عند استخدامهم للإنترنت والهواتف الذكية في المنزل، وتوجد بالفعل العديد من أدوات الرقابة الأبوية التى يمكن الاستعانة بها، فضلا عن وجود العديد من التطبيقات التى تساعد على مراقبة ما يفعله الأطفال عند تصفحهم الإنترنت، والتى نعرض بعضا منها كما يلى:

-تطبيق Net Nanny:

يعتمد هذا التطبيق على الذكاء الاصطناعي لحظر المحتويات المخالفة أو الخطيرة على الأطفال، وذلك قبل أن يروها، فضلا عن قدرته على فلترة بعض مواقع الويب ومراقبة النشاط الرقمي، ومراقبة وقت الشاشة وتقييده، كما يمتلك التطبيق ميزة تعرف بـ Family Feed، والتى تقوم بالإبلاغ عما يبحث عنه الأطفال عبر الإنترنت، وكذلك التطبيقات التي يستخدمونها، بالإضافة إلى فلترة عمليات البحث، وحظر المواقع التي تقدم معلومات عن فيروس كورونا لمساعدة الأطفال الذين قد يشعرون بالقلق.

- تطبيق Bark:

يعد هذا التطبيق مفيد فيما يتعلق برسائل البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى موقع يوتيوب، ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ يقوم بالبحث عن أي محتوى مشكوك فيه قد يبحث عنه الأطفال أو يشاهدونه، كما يقوم بإرسال تنبيهات للوالدين إذا اكتشف أي محتوى ضار قد يتعرض له الطفل عبر الإنترنت.

كذلك فيتيح التطبيق للوالدين ضبط وقت الشاشة وإدارته، وتصفية مواقع الويب، حيث يمكنك السماح بمواقع معينة أو حظرها، أو حتى فئات كاملة، مثل: خدمات البث، والألعاب عبر الإنترنت، وغير ذلك الكثير.

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-تطبيق Google Family Link:

يساعد هذا التطبيق الآباء على إنشاء حساب جوجل للأطفال إذا كان عمره أقل من 13 عامًا، كما أنه يمنح إمكانية الوصول إلى معظم خدمات جوجل، مثل: بريد جيميل وخدمة الصور، بالإضافة إلى إمكانية تتبع حساب الطفل وإرشاده إلى المحتوى المناسب، كما يمكن للوالدين أيضًا الموافقة على التطبيقات التي يريد الأطفال تنزيلها أو رفضها، ويرشح التطبيق بعض التطبيقات التي يوصي بها المعلمون.

- تطبيق OurPact:

يسمح هذا التطبيق للوالدين منع الأطفال من الوصول إلى تطبيقات معينة، أو تصفح مواقع الويب، ومراقبة مواقعهم الجغرافية من خلال تقنية GPS، وجدولة وقت الشاشة والأنشطة المتكررة، مثل: وقت النوم، وحظر الوصول إلى الإنترنت والتطبيقات في أي وقت.

- تطبيق Goya-Move:

يركز هذا التطبيق على مراقبة النشاط البدني للطفل أكثر من نشاطه على الإنترنت، وذلك لمنعه من استخدام هاتفه طوال اليوم، ويتيح للآباء قفل تطبيقات معينة حتى يقوم الطفل بعدد خطوات معينة، أو يكمل قائمة بالأعمال الروتينية، وتفعيل وقت الشاشة للواجبات المنزلية.