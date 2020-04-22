مواصفات هونور Honor 30 pro plus مع سعره و العيوب

هاتف Honor 30 Pro Plus هاتف مميز بشكل كبير. هاتف قوي و به مجموعة هائلة من المواصفات التي تجعله احد افضل الهواتف التي يمكنك اقتنائها. مع عيب خطير لا يجعله قابلاً للإستعمال. بدون ان نسبق الأحداث هل الهاتف مميز فعلاً؟. مواصفات الهاتف و مميزاته تجعله يستحق الشراء ؟. ام ان هناك خيارات افضل؟. هذا المقال سنتحدث عن الهاتف. مواصفاته و مميزاته و عيوبه. و التعليق على السعر

مواصفات Honor 30 Pro Plus

المعالج HiSilicon Kirin 990 5G الشاشة بحجم 6.57 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2340 بمعدل تحديث 90Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 256GB الكاميرا الخلفية كاميرا رباعية الكاميرا الأولى بدقة 50MP و فتحة عدسة f/1.9 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/3.4 من نوع Periscope للتقريب البصري الكاميرا الثالثة بدقة 16MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide الكاميرا الرابعة بدقة 2MP و هي حساس عمق الكاميرا الأمامية ثنائية الكاميرا الأولى بدقة 32MP و فتحة عدسة f/2.0 الكاميرا الثانية بدقة 8MP و فتحة عدسة f/2.2 من نوع Ultrawide البطارية بطارية بسعة 4000mah تدعم الشحن السريع بقدرة 40Watt و الشحن اللاسلكي بقدرة 27Watt

مميزات Honor 30 Pro Plus

الشاشة

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الشاشة في هذا الهاتف ليست مميزة بشكل كبير حيث انها بنفس المعلومات من اي شاشة اخرى. شاشة OLED. بدقة 1080×2340. حجم الشاشة كبير كأي شاشات الهواتف الآن. لكنها مميزة لأنها بمعدل تحديث 90Hz. معدل التحديث الأعلى يجعل استجابة الشاشة اكثر سلاسة و سرعة الشاشة اعلى بكثير. و هذا ما يريده اي مستخدم على العموم. الشاشة الـ90Hz في الهاتف نقطة تميز. غير ان الشاشة جيدة بألوان و سطوع جيد و ممتاز.

الأداء مع دعم 5G

النقطة المهمة بشكل كبير لدى العديد من المستخدمين هي الأداء. لماذا قد اشتري هاتفاً لا يستطيع تشغيل شئ ؟ المعالج في الهاتف هو HiSilicon Kirin 990 5G و هو معالج رائد من شركة Huawei يستطيع تشغيل اقوى الألعاب بدون مشاكل. و يساعد على الحصول على اداء متزن في الأداء المتوسط كذلك. كما انه يقدم ثاني ميزة و هي دعم 5G التي تعد مطلباً لدى العديد من المستخدمين بلا استثناء.

البطارية وسرعة الشحن

البطارية بسعة 4000mah. كنت اتمنى لو انه تم تكبير البطارية قليلاً حيث ان سعة 4000mah اقل من سعات بطاريات اخرى منافسة. و لكن على كل حال فهي جيدة جداً. بطارية بهذه السعة ستكفي ليوم كامل من الإستعمال دون الحاجة لإعادة شحن الهاتف. و هناك مع ذلك سرعة شحن بقدرة 40Watt و شحن لاسلكي بقدرة 27Watt و هذه ارقام كبيرة جدا و ستساعد على شحن الهاتف في وقت قياسي

الكاميرات

تركيبة من 4 كاميرات خلفية. الكاميرا الأساسية بدقة 50MP و فتحة عدسة f/1.9 مع كاميرا Ultrawide و كاميرا Periscope نعم هذا الهاتف يستطيع تصوير صور هائلة و بدقة عالية و تفاصيل واضحة و بأوضاع تصوير مختلفة. لكن لفت انتباهي شئ مهم. الكاميرا الأساسية تستطيع تصوير فيديو بدقة 1080p نوعه Slow motion و بمعدل اطارات 1920fps. رقم كبير جداً 1920 اطار بالثانية. تقريباً هواتف قليلة تستطيع الوصول لهذا الرقم. هذا جيد جداً

مزايا اخرى

الهاتف مقاوم لرذاذ الماء بمعيارية IP54

الهاتف يحمل سماعات Stereo

الهاتف سعره رخيص نسبياً

عيوب Honor 30 Pro Plus

خدمات Google

هنا نقع في العيب الكبير في الهاتف. لا وجود لخدمات جوجل. اكرر هنا اهمية خدمات جوجل في الهاتف بدونها يفقد الهاتف جزءاً كبيراً من قوته. لا استطيع نصح اي احد بشراء الهاتف لأن كمية كبيرة من الخدمات التي تحتاجها في يومك ستحتاج خدمات Google. لذلك هذا عيب كبير في الهاتف

عيوب اخرى

الهاتف لا يحمل مدخل سماعات خارجية 3.5mm

كان يمكن لحجم البطارية ان يكون اكبر قليلاً

الذاكرة من نوع Nano Memory غير منتشرة الآن

سعر Honor 30 Pro Plus

السعر هو 650 يورو. على ماذا تحصل بهذا السعر ؟. كل ما هو من هاتف رائد قوي و لكن بسعر رخيص جداً جداً. نعم هذه مواصفات الهواتف الرائدة تحديداً عائلة هواتف Huawei P40 الجديدة. تحصل على مقاومة لرذاذ الماء. و كاميرات حيدة و اداء مرتفع. و لكن تخسر خدمات Google. فان اردت رأيي في هذا الهاتف. فهو ممتاز و لكنه ينقصه خدمات جوجل و لا استطيع ترشيحه بدونها