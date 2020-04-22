تكنولوجيا: رسميًا: إطلاق المتجر الإلكتروني لـ LG في السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق المتجر الإلكتروني الرسمي لشركة LG في السعودية، وبالرغم من انه متاح حاليًا باللغة الإنجليزية فقط، إلا انه من المفترض أن يتم طرح واجهة باللغة العربية في المستقبل القريب.

على أي حال، فإن أمور التسوق بالموقع سهلة للغاية. في الأول، سيتعين عليك التوجه إلى صفحة التسجيل لتسجيل حساب في حال كنت لا تمتلك حساب.

وبعد التسجيل، توجه إلى الصفحة الرئيسية بالموقع، حيث ستجد جميع التصنيفات بالأعلى والتي تضم الشاشات، الثلاجات، الغسالات، المكيفات، الأجهزة الصوتية، وغيرهم.

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بعد ذلك، قم بإضافة المنتج الذي ترغب في شراءه إلى عربة التسوق، ومن هناك ستتمكن من إتمام عملية الشراء والسداد وستلاحظ أن هناك أكثر من وسيلة للدفع.

بعد اختيار وسيلة الدفع التي تبغاها، سيتم إرسال رسالة إلى بريدك الإلكتروني للتأكيد على عملية الشراء بالإضافة إلى رقم الطلب. وضع في اعتبارك أن عمليات الشحن مجانية.

لا تنسى أن تتابع الموقع من فترة لفترة خاصةً مع اقتراب شهر رمضان للاستفادة من العروض التي يتم تقديمها. ويمكنك التوجه إلى المتجر من هنا.

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