كيفية اغلاق تتبع فيس بوك لنشاطاتك على هاتفك

اطلق تطبيق فيس بوك ميزة. او خاصية جديدة في تحديثه الأخير. هذه الخاصية تحمل اسم Off facebook activity. تقوم هذه الخاصية بمتابعة كل نشاطك خارج تطبيق فيسبوك. اي انه يعرف كل ما تقوم به خارج التطبيق في اي تطبيق آخر. سواء قمت بالتجول في تطبيق سوق.كوم. او تابعت اي اخبار على تطبيق Google او Google news. فتطبيق فيسبوك سيعرف ما تابعت. ما رأيت و ما قرأت. في هذا المقال سنقوم بالحديث عن هذه الخاصية. و كيفية اغلاقها

لماذا يجمع فيس بوك هذه المعلومات ؟

الإعلانات. هذه هي رغبة الموقع من كل بياناتك. ليستطيع اخراج اعلانات مناسبة لك و مناسبة لمحتواك الذي تريد متابعته. فموقع مثل فيسبوك مجاني بالكامل. ربحه كله من خلال الإعلانات التي تراها على الشاشة امامك. فالموقع يريد ان يحول المساحات الإعلانية امامك لشئ يجذب انتباهك. بالطبع اغلاقك لهذه الخاصية لن يغلق الإعلانات ستظل مفعلة كأنك لم تغير شئ. و لكنها لن تكون بناء على تفضيلاتك الشخصية فحسب.

الآن انت تستعمل هذه الخدمة المجانية. فانت تكلف موقع مثل فيسبوك المال. لأنه لا استفادة من وجودك على الموقع. لذلك يلجأ الموقع لطريقة دفع اخرى و هي البيانات الخاصة بك. تعد بياناتك وسيلة جيدة لتجميع الإعلانات. فيستطيع الموقع تخصيص مجموعات من الإعلانات التي تناسبك. و بالتالي يكون ربح الموقع من الإعلانات مبني على بياناتك بشكل او بآخر.

اغلاق خاصية off facebook activity

1- افتح تطبيق facebook

2- افتح اعدادات الحساب

3- اختر off facebook activity

4- اضغط على Manage you off facebook activity

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5- من القائمة اختر Manage future activity

6- اضغط على زر Manage future activity

7- قم بالغاء الإختيار future off facebook activity

8- قم بالرجوع لشاشتين الى الوراء

9- اضغط على زر Clear History

بعد ايقافك لهذه الخاصية لن تتوقف اعلانات موقع فيس بوك من الظهور. ستظهر بشكل طبيعي و ستجدها امامك بدون مشاكل. لكن الفارق بأن الموقع لن يتابع نشاطك على الإنترنت و على تطبيقات اخرى كما كان يفعل. بل سيعرض التطبيق و الموقع الإعلانات العشوائية الخاصة به كما كان يعرضها.