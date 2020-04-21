تكنولوجيا: Razer تكشف عن جهاز Blade Stealth 13 من فئة Ultrabook مع معدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Razer رسمياً عن جهاز الحاسب المحمول Blade Stealth 13 للعام 2020، الذي ينطلق بسعر يبدأ من 1799 دولار، ويأتي في فئة أجهزة Ultrabook، مع معدل تحديث 120Hz في شاشة بحجم 13.3 إنش.

تقدم شركة Razer جهاز Blade Stealth 13 للعام 2020 الذي يتوفر في الربع الثاني من 2020، ويأتي بحجم 13.3 إنش في شاشة بدقة 4K مع خاصية اللمس، والذي يأتي لدعم مطوري المحتوى.

ينطلق جهاز Blade Stealth 13 للعام 2020 بمعدل تحديث أعلى في الشاشة مقارنة بالإصدار السابق الذي دعم معدل تحديث 60 Hz في الشاشة.

بينما يدعم معدل تحديث 120Hz الإصدار الجديد بعرض إنسيابي في الشاشة، والذي يقدم للمستخدمين عرض أفضل في الألعاب، كما تؤكد Razer على أن جهاز Blade Stealth 13 للعام 2020 يدعم تغطية في ألوان sRGB spectrum بنسبة 100%.

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ولقد جاء الإصدار السابق من جهاز Blade Stealth للعام 2019 كأحد أفضل الأجهزة التي قدمت من Razer، حيث تميز الجهاز بوزن 1.42 كجم فقط، كما تميز بسماكة 15.3 مم، أيضاً دعم هذا الإصدار كرت شاشة GTX 1650 Max-Q، لذا كان من أفضل أجهزة الألعاب.

ولا يختلف الحال مع جهاز Blade Stealth 13 للعام 2020، حيث تؤكد Razer على كفاءة آداء هذا الإصدار في الألعاب بشكل خاص، ويأتي الجهاز بوزن 1.41 كجم، مع سماكة 15.3مم، كما يضم هذا الإصدار كرت شاشة GTX 1650 Ti مع تصميم Max-Q، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام في GDDR6.

أيضاً يدعم جهاز Blade Stealth 13 للعام 2020 رقاقة معالج Core i7-1065G7H مع قدرة 25W، لذا يتميز هذا الإصدار بآداء أعلى، كما يؤكد Brad Wildes على أن الجهاز يأتي بتصميم متوازن بين الآداء في الألعاب وفي المهام الأخرى.

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