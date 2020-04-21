تكنولوجيا: رصد هواتف هواوي nova 7 و nova 7 Pro في مقطع فيديو وصور حية جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتوالى التسريبات حول سلسلة هواتف nova 7 قبل الإعلان الرسمي المرتقب في 23 من أبريل، ومن جديد تظهر هواتف nova 7 Pro وnova 7 5G في صور حية جديدة ومقطع فيديو.

أكد مقطع الفيديو الجديد لهواتف nova 7 عن تصميم كلاً من هاتفي nova 7 Pro وnova 7 5G المتوافق في الكثير من المواصفات تقريباً، كما يظهر هاتف nova 6 في بداية مقطع الفيديو، ومن ثم يظهر هاتف nova 7 5G الذي يضم إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية.

ويتميز هاتف nova 7 5G بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية مع مستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل، كما تضم إعدادات الكاميرة الخلفية مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل.

أيضاً يدعم هاتف nova 7 5G رقاقة معالج Kirin 985 5G، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو سعة تخزين 256 جيجا بايت.

ويأتي هاتف nova 7 باثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل، مع فتحة عدسات f/2.4، ودون OIS، كما يدعم الهاتف تكبير رقمي حتى 10 مرات، وتكبير بصري حتى مرتين.

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كما يأتي هاتف nova 7 Pro 5G أيضاً برقاقة معالج Kirin 985 5G على عكس ما جاء في التسريبات السابقة، التي أشارت إلى أن الهاتف يضم معالج Kirin 990 5G، كما يضم الهاتف ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية بإعدادات رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، مع اثنان من المستشعرات بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل، على أن يأتي أحد المستشعرات المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل مع عدسات periscope مع OIS.

ومن المقرر أن تدعم الكاميرة تكبير رقمي حتى 50 مرة، وتكبير بصري حتى 5 مرات، كما يأتي مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8.

أيضاً يتميز هاتف nova 7 Pro 5G بشاشة OLED منحنية بحجم 6.57 إنش، بينما يأتي هاتف nova 7 بشاشة OLED مسطحة بحجم 6.53 إنش، كما يدعم كلا الهاتفين دقة عرض 1080 بيكسل بلس، مع معدل تحديث 60Hz.

هاتف nova 7 Pro يضم كاميرة أمامية مزدوجة في ثقب الشاشة، مع مستشعر رئيسي بدقة 32 ميجا بيكسل ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجا بيكسل، كما يدعم كلا الهاتفين قدرة 4000 mAh في البطارية، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 40W.

يذكر أن هواوي تقدم هاتفي nova 7 Pro 5G وnova 7 5G بعدد 5 من الإختيارات في الألوان هم الأسود، والأخضر، والأزرق، الأحمر إلى جانب الأبيض، ومن المتوقع أيضاً أن يتم الإعلان عن هاتف nova 7 SE برقاقة معالج Kirin 820 5G.

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