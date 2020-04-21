تكنولوجيا: شاومي تستعد للإعلان عن هاتف Mi 10 Lite 5G مع واجهة MIUI 12 في 27 من أبريل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة شاومي في إعلان تشويقي اليوم على خططها للإعلان الرسمي عن هاتف Mi 10 Youth أو Mi 10 Lite 5G في مؤتمر يبث على شبكة الإنترنت في 27 من أبريل، كما تكشف الشركة عن واجهة MIUI 12.

تستعد شركة شاومي لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Mi 10 قبل نهاية الشهر الجاري، حيث ينطلق هاتف Mi 10 Lite 5G في 27 من أبريل، مع تحديث الشركة الجديد لواجهة المستخدم.

تكشف شاومي في 27 من أبريل عن واجهة MIUI 12 بعد إطلاق العملاق الصيني لواجهة MIUI 11 منذ 6 أشهر، حيث نشرت الشركة إعلان تشويقي تؤكد من خلاله موعد الإعلان عن واجهة MIUI 12، مع بعض التلميحات التي تشير إلى تغييرات بصرية في الواجهة.

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ولقد كشفت لقطات الشاشة المسربة لواجهة MIUI 12 عن تصميم جديد للواجهة مع إعدادات جديدة لمعدل التحديث في الشاشة، مع نمط Focus جديد من بين مميزات أخرى.

من جانب أخر يأتي هاتف Mi 10 Lite 5G بإعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، بنفس تصميم النموذج الخاص بالأسواق العالمية، ومن المتوقع أن يضم الإصدار الجديد كاميرة periscope، كبديل لكاميرة macro، كما يدعم الهاتف تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 50 مرة.

أيضاً من المتوقع أن يضم الهاتف شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش، وجودة عرض Full HD بلس، مع معالج Snapdragon 765G ثماني الأنوية، كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، مع مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

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