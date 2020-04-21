Galaxy Tab S7 القادم سيدعم شبكات 5G وسيصل إلى الأسواق الغربية

فاطمة أيت طالب - دبي - كان الجهاز اللوحي Galaxy Tab S7 قيد التطوير في مختبرات شركة سامسونج منذ فترة، وقد ظهرت التقارير الأولى عن وجوده منذ أكثر من شهر. من المتوقع أن يتم إصدار هذا الجهاز اللوحي بحجم 11 إنش و 12.4 إنش. ووفقًا لتقرير جديد من Galaxy Club، فسوف يتم تزويد هذا الجهاز اللوحي بالقلم S Pen الخاص به.

يقول التقرير أيضًا أنه سيتم إطلاق طرازات 5G من هذه الأجهزة اللوحية سيتم عرضها للبيع على نطاق واسع خارج كوريا الجنوبية بحيث يُتوقع أن تصل إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

تم التكهن بأن لوحيات Galaxy Tab S7 الجديدة ستصل في الواقع إلى السوق تحت إسم Galaxy Tab S20. سيؤدي هذا بالتأكيد إلى مواءمتها مع تشكيلة Galaxy S20 Series وتشكيلة Galaxy Note 20 Series القادمة في وقت لاحق من هذا العام، ولكن هذه مجرد تكهنات في الوقت الراهن.

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من المتوقع أن يتم الإعلان عن لوحيات Galaxy Tab S7 أو بالأحرى Galaxy Tab S20 الجديدة في الحدث الذي ستكشف فيه شركة سامسونج عن تشكيلة Galaxy Note 20 Series، أو ربما قبل ذلك، وقد يحدث ذلك في شهر يوليو أو أغسطس.

تقول الشائعات أن حدث Samsung Unpacked القادم قد يشهد أيضًا كشف النقاب رسميًا عن الهاتف Galaxy Fold 2 القابل للطي. عادة ما يتم تنظيم هذا الحدث في الأسابيع الأولى من شهر أغسطس. ومع ذلك، نظرًا للأزمة الصحية العالمية، يمكننا أن نتخيل أن يكون الإطلاق إما إفتراضيًا بالكامل أو متأخرًا.