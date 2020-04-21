Xiaomi تحدد موعد الكشف عن MIUI 12 و Xiaomi Mi 10 Youth

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فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بإطلاق الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite 5G في أوروبا في الشهر الماضي، وأعلنت الشركة اليوم أنها ستكشف عن إصدار جديد من هذا الهاتف يوم 27 أبريل في الصين سيحمل إسم Xiaomi Mi 10 Youth.
إلى جانب الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth، ستقوم شركة Xiaomi كذلك بالحديث عن واجهة MIUI 12 القادمة. سيتم بث حدث الإعلان عن هذين المنتجين مباشرة على شبكة الإنترنت بدءًا من الساعة الثانية مساءً بالتوقيت المحلي، وهو ما يعني الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت العالمي.
ليست لدينا المواصفات الكاملة للهاتف Xiaomi Mi 10 Youth حتى الآن، ولكن كشف لنا ملصق تم نشره من قبل شركة Xiaomi نفسها على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth سيضم أربع كاميرات في الخلف ستكون واحدة منها عبارة عن كاميرا مُقربة تستند على مبدأ المنظار توفر تقريبًا رقميًا يصل إلى ×50.
الهاتف Xiaomi Mi 10 Youth سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيضم المعالج Snapdragon 765G على غرار الهاتف Xiaomi Mi 10 Lite الحالي. وبصرف النظر عن الهاتف Xiaomi Mi Youth Edition، فنحن لا نزال نجهل الكثير حول واجهة MIUI 12، ولكننا نتوقع أن نسمع المزيد عنها في الأيام التي سبقت الإعلان الرسمي.
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