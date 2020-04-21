الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A52 مع شاشة بحجم 6.5 إنش، وبطارية بسعة 5000mAh

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الهاتف Oppo A52 الجديد يضم شاشة بحجم 6.5 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بثقب صغير في الركن الأيسر العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.
الهاتف Oppo A52 الجديد يضم كذلك أربع كاميرات في الواجهة الخلفية بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو، وبدقة 2 ميغابكسل كذلك للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.
الهاتف Oppo A52 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن الشريع بقوة 18W، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة ColorOS 7.1، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الجانب، ويدعم البلوتوث 5.0. عمومًا، الهاتف Oppo A52 سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأزرق، وسيكلف ما يُعادل 225 دولار أمريكي عندما يتم عرضه للبيع. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.
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