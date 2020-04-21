تكنولوجيا: الإصدار التجريبي لتطبيق WhatsApp يدعم الآن حتى 8 أشخاص في المكالمات الجماعية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يجلب الإصدار التجريبي الجديد لتطبيق الواتس اب الآن ميزة جديدة لمكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية للمجموعات التي إقتصرت في السابق على 4 أعضاء فقط، حيث يضاعف الواتس اب الآن عدد المشتركين في المكالمات الجماعية إلى 8 أعضاء.

على غرار التطور السريع الذي لحق بالكثير من تطبيقات التواصل الإجتماعي التي تم تحديثها بدعم عدد أكبر في المكالمات الجماعية، يجلب تطبيق الواتس اب اليوم دعم عدد أكبر في مكالمات الفيديو الجماعية وأيضاً المكالمات الصوتية الجماعية.

مازال تطبيق الواتس اب يجذب أكبر قاعدة من المستخدمين في العالم حتى الآن، حيث تحرص شركة الفيس بوك على تحديث التطبيق بمميزات أكثر لتحسين تجربة المستخدم.

Advertisements

واليوم يدعم تطبيق الواتس اب المستخدمين بعدد أكبر في مكالمات الفيديو يصل إلى 8 أشخاص، وهي من المميزات المطلوبة بشكل خاص في الفترة الأخيرة، مع فرض الحظر على الكثير من الدول نتيجة لإنتشار فيروس كورونا.

وتتوفر الميزة الجديدة في المكالمات الجماعية من خلال الإصدار التجريبي لتطبيق الواتس اب على منصتي الأندوريد وiOS، حيث يتوفر في الإصدار 2.20.133 على منصة الأندوريد، بينما يأتي الإصدار التجريبي على منصة iOS رقم 2.20.50.25.

أيضاً يمكن من خلال الإصدار التجريبي الجديد أن يبدأ المستخدم مكالمات جماعية مباشرة وضم أكثر من 4 أشخاص في المكالمات، أو يمكن للمستخدمين بدء مكالمات جماعية من التبويب الخاص بالمكالمات في تطبيق WhatsApp ومن ثم إضافة الأشخاص المشاركين بشكل فردي.

المصدر

اعلان





