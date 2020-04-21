تكنولوجيا: Oppo تكشف عن هاتف Oppo A72 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo رسمياً عن هاتف Oppo A72 بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية، والذي ينطلق قريباً في السوق الأوروبي مع هاتف Oppo A52.

تقدم شركة Oppo هاتف Oppo A72 بحجم 6.5 إنش في الشاشة كما في هاتف Oppo A52، والتي تدعم دقة عرض 1080 بيكسل بلس، كما يدعم كلا الهاتفين رقاقة معالج Snapdragon 665، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، ويضم كلا الهاتفين إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية، مع مستشعر للبصمة في إطار الهاتف.

كما يأتي كلاً من هاتفي Oppo A52 و Oppo A72 بمدخل 3.5مم، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

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أيضاً تقدم Oppo هاتف Oppo A72 بتحسينات في إعدادات الكاميرة مقارنة بهاتف Oppo A52، حيث يتميز هاتف Oppo A72 بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، كما يضم الهاتف بمستشعر سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف Oppo A72 سعة تخزين مضاعفة مع سعة 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD، ويضم الهاتف واجهة Color OS 7.1، مع نظام تشغيل Android 10.

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