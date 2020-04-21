فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo اليوم عن تغيير مهم بين كبار مسؤوليها التنفيذيين. في الواقع، لقد إستقال رئيس التسويق العالمي، السيد Brian Shen وتم إستبداله بـ Liu Li والذي تم ترقيته من منصبه الحالي كمدير للتسويق في فرع شركة Oppo في الصين.
وأوضح السيد Brian Shen على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أنه قرر الإستقالة من منصبه كرئيس للتسويق العالمي في شركة Oppo بسبب بعض المشاكل الصحية. الآن، سيتم خلافته من قبل السيد Liu Li، وقد أوضحت شركة Oppo في بيان صحفي قصير أن هذا الأخير هو الذي وقف وراء تشكيلة Oppo Find Series بالإضافة إلى التشكيلتين Oppo Ulike Series و Oppo Real Series.
سيواصل الرئيس الجديد العمل على المشاريع الحالية المتعلقة بالهواتف الذكية وسيقدم تقريرًا إلى الرئيس التنفيذي للشركة، السيد Chen Mingyong. ووفقا للمحلل Jia Mo من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق، فإن التحدي الأول أمام Liu Li هو مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد. وأضاف أن الشركات المصنعة الصينية بحاجة إلى زيادة المبيعات في الصين لضمان تدفق المال لخزائنها، بالنظر إلى حالة عدم اليقين الكبيرة في الأسواق الخارجية الكبيرة مثل الهند وأوروبا.
كانت هذه تفاصيل خبر Oppo تُنصب رئيسًا جديدًا للإشراف على التسويق العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.