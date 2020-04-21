Galaxy Fold 2 سيملك شاشة داخلية بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، وسيرافقه القلم S Pen

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا لتسريب جديد، فيبدو أن الهاتف القابل للطي Galaxy Fold 2 القادم من سامسونج سيأتي بالعديد من التحسينات على مستوى الشاشة مقارنة مع الهاتف Galaxy Fold الحالي.

يُشير التقرير الجديد إلى أن الهاتف Galaxy Fold 2 سيضم شاشة مرنة في الداخل بحجم 7.59 إنش وبدقة 1689×2213 بكسل تمتاز بمعدل تحديث مرتفع يبلغ 120Hz. هذا يعني أن شاشة الهاتف Galaxy Fold 2 القادم ستكون أكبر قليلاً من شاشة Galaxy Fold الحالي وستكون أعلى دقة أيضًا، ولكن بشكل عام تملك كثافة بكسلات متشابهة جدًا، لذلك لا يجب أن تكون تجربة المستخدم مختلفة تمامًا.

السبب وراء هذه التغييرات على مستوى حجم الشاشة ودقتها هو القطع الموجود في الجانب العلوي والذي سيتم إستبداله في حالة الهاتف Galaxy Fold 2 بالثقب الذي سيأوي الكاميرا الأمامية. وبالإضافة إلى ذلك، يُقال أيضًا أن الهاتف Galaxy Fold 2 سيأتي مع الطبقة الزجاجية المرنة Ultra Thin Glass لحماية الشاشة القابلة للطي للهاتف، على غرار Galaxy Z Flip. ومع ذلك، ستظل طبقة Ultra Thin Glass مغطاة بطبقة بلاستيكية.

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الهاتف Galaxy Fold 2 سيملك أيضًا القلم الإلكتروني S Pen، والذي يهدف إلى تحسين تجربة الجهاز اللوحي بشكل عام. سيتم تحديث الشاشة الخارجية أيضًا، فالهاتف Galaxy Fold 2 القادم سيحصل على شاشة خارجية بحجم 6.23 إنش وبدقة 890×2267 بكسل تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 60Hz وبثقب في الركن العلوي من أجل الكاميرا الأمامية. هذه الشاشة تُعتبر أكبر بكثير من تلك الشاشة المستخدمة في الهاتف Galaxy Fold الحالي والتي يبلغ حجمها 4.6 إنش، لذلك يجب بالتأكيد أن يوفر Galaxy Fold 2 الجديد تجربة أفضل للمستخدمين.

تأتي هذه المعلومات من Ross Young، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Display Supply Chain Consultants. في حين أنه يملك بالفعل مصادر داخل سلسلة التوريد التي تشرف على Galaxy Fold 2، إلا أنه لم يذكر المصادر التي حصل منها على كل هذه المعلومات، لذلك سيكون من الأفضل لو تم التعامل مع كل ما قيل حتى الآن بأقل قدر من الحماسة.