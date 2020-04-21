سامسونج تجلب ميزة قياس ضغط الدم إلى ساعاتها الذكية Galaxy Watch Series

فاطمة أيت طالب - دبي -

أحدث تطبيق صحي من شركة سامسونج للساعات الذكية Galaxy Watch يتيح مراقبة ضغط الدم أثناء التنقل بسهولة. الحيلة هي أنك تحتاج إلى معايرة القياس الأولي بإستخدام جهاز مستقبل لمراقبة ضغط الدم. أثناء هذا الإجراء، ستحتاج إلى تشغيل ميزة معالجة ضغط الدم في الساعة الذكية Galaxy Watch والتي تعتمد على مستشعر ضربات القلب لقياس ضغط الدم من خلال تحليل موجة النبض. توصي شركة سامسونج بإستخدام Galaxy Watch Active 2 لمراقبة وإعادة عملية المعايرة مرة كل شهر لضمان قراءات دقيقة.

لا يزال تطبيق Samsung Health Monitor الجديد قيد التطوير ولكن تمت الموافقة عليه من قبل وزارة الغذاء والدواء الكورية الجنوبية، مما يعني أنه سيكون متاحًا قريبًا.

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بمجرد الإنتهاء من الإعداد الأولي، ستتمكن من تحديد الإعداد ” قياس ضغط الدم ” من ساعة Galaxy Watch الخاصة بك. كما يتيح تطبيق الهاتف الذكي المصاحب للمستخدمين تتبع ومقارنة قيم ضغط الدم لفترات زمنية أطول والحصول على نصائح حول بيانات النبض.