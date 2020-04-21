تكنولوجيا: خبراء الفلك يكشفون حقيقة كرة نارية غريبة تم رصدها فى السماء أمس

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ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، رأت مواطنة تدعى "ريبيكا هولمز" هذا الضوء الساطع من حديقتها في برانشولم، بالقرب من كينجستون، حيث قالت: "كنت جالسة في الحديقة، وكان زوجي يقوم ببعض أعمال البستنة ونظرت لأعلى، حيث كان لونه برتقاليًا لامعًا وكان ينزلق ببطء شديد مثل شيء ما كان يحترق ولكنه كان بطيئًا جدًا".
حقيقة الجسم البرتقالى
وأضافت: "كان غريبا بدا وكأنه طائرة أو صاروخ أو شيء من هذا القبيل"، ولكن في الواقع، كان على الأرجح نيزكًا، وربما زائرًا مبكرًا من تساقط الشهب السنوي.
قال البروفيسور براد جيبسون ، مدير E.A مركز ميلن للفيزياء الفلكية بجامعة هال: إن التفسير الأكثر ترجيحًا للكائن الذي تم الإبلاغ عنه في السماء فوق هال مساء هو أنه نيزك، مؤكدا: "بين 16 و 25 أبريل من كل عام ، نرى تساقط الشهب السنوي lyrid".
وأضاف: "خلال هذه الفترة الزمنية، من الممكن أن ترى أي شيء بين 10 و 15 شهاب مرئيًا في الساعة في السماء".
ولعل سبب تساقط الشهب Lyrid هو الحطام الذي خلفه المذنب تاتشر، الذي زار النظام الشمسي الداخلي منذ أكثر من 150 عامًا في عام 1861.
ومن المتوقع أن يعود في عام 2276، وسيحترق عندما يدخل الغلاف الجوي للأرض، كما حدث الأسبوع الماضي أمر مماثل في كامبريدج.
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