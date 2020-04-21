شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيرباص: كورونا قد يؤثر على برامج إطلاق الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مصادر فى شركة إيرباص المتخصصة بصناعات الطيران أن برامج إطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء قد تتأثر بسبب انتشار وباء كورونا، وفى تعليق على الموضوع قالت المصادر: "إذا استمرت الأزمة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا فقد تتولد صعوبات ستؤثر على سلسلة توريد المعدات ما سيؤثر على الأنشطة المرتبطة بإطلاق الأقمار الصناعية إلى الفضاء".

وأضافت المصادر: "تأثيرات انتشار الوباء على مخططات إطلاق الأقمار ما زالت غير كبيرة حتى الآن، أنشطة إيرباص فى مجال المشاريع الفضائية مهمة بالنسبة لعملاء الشركة وبالنسبة لأمن واستقلالية الدول التى تعمل على هذه المشاريع، ولا يمكن لإيرباص تعليق العمل على هذه المشاريع كما فعلت بعض الشركات الأخرى، حسب روسيا اليوم.

وأوضحت المصادر أن إيرباص ومع انتشار وباء كورونا بدأت باتخاذ العديد من الإجراءات التى تتعلق بالعمل فى شركاتها، وتحرص على أن يعمل موظفوها وعمالها على مسافات متباعدة، كما بدأت بحملات تعقيم وتنظيف خاصة للمنشآت والمبانى التابعة لها، واعتمدت اتصالات الفيديو والإنترنت لعقد الاجتماعات الاستراتيجية والهامة التى تتعلق بأعمال الشركة.

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وتجدر الإشارة إلى أن انتشار وباء كورونا قد ترك تأثيرا على العديد من عمليات إطلاق الأقمار والصواريخ الفضائية، وكان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" الروسية قد صرح فى وقت سابق بأن إحدى عمليات إطلاق الصواريخ الفضائية التى خطط لها العام الجارى ستؤجل لمدة 4 أشهر لضمان سلامة الطواقم المشرفة عليها ولأسباب تتعلق بالإجراءات الوقائية المتعلقة بانتشار الوباء.