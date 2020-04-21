شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية صنع قناع للوجه ومعقم.. تعرف على الأسئلة الأكثر بحثا على جوجل بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت عمليات بحث جوجل من أبريل 2019 عن اهتمام الأمريكيين بمسلسل "Game of Thrones" ، وكيفية ربط "الكرافتة"، ولكن تحول تركيز الناس الآن بعد أن انقلبت حياتهم بسبب فيروس كورونا، فقارنت صحيفة واشنطن بوست عمليات البحث فى إبريل 2020 إلى نفس الوقت من العام الماضي، مما أشار إلى أن الناس مهتمون أكثر الآن بكيفية صنع قناع للوجه ومعقم لليدين.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فعلى الرغم من أن الوباء قد أثار الحاجة إلى الضروريات، فقد ظلت بعض الأشياء ثابتة بما في ذلك كيفية التقاط "سكرين شوت" وحذف انستجرام وسلق البيض.

يسلط الباحثون أيضًا الضوء على كيفية استخدام الأشخاص لوقت فراغهم أثناء عمليات إغلاق فيروس كورونا، فبعضهم يصنع الخبز الفرنسي ويتعلم الرسم ويشاهد أحدث العروض على نتفليكس.

تأثر حوالي 340 مليون أمريكي بفيروس كورونا، الذي لا يزال ينتشر في جميع أنحاء البلاد، فهناك أكثر من 771000 حالة إصابة، وأكثر من 41000 حالة وفاة في الولايات المتحدة.

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وأجرت صحيفة واشنطن بوست تحقيقاتها الخاصة في كيفية تغير البلد منذ وصل الفيروس إليها في وقت سابق من هذا العام.

يسأل الأمريكيون المنصة عن كيفية صنع قناع ومعقم لليدين وغلي البيض الآن، فيما مازالوا يسألون من العام الماضى عن كيفية التقاط "سكرين شوت" على هواتفهم الذكية.

ويظهر التقرير أيضًا كيفية تقديم ملف البطالة على رأس القائمة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث فقد أكثر من 22 مليون أمريكي وظائفهم بسبب إغلاق الأعمال التجارية في جميع أنحاء البلاد، في الأسبوع نفسه من العام الماضي، كان الناس يسألون جوجل أين "أنا" و "هل استرد ضرائبي".

وشمل البحث أيضًا مكان تحديد الضروريات مثل أقنعة الوجه القماش وورق التواليت، كما يبحث الأشخاص أيضًا عن مواضيع أكثر خفة مثل "Joe Exotic الآن" ، وهو نجم سلسلة نتفليكس الشهيرة "Tiger King".