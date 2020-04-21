شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يتيح للمستخدمين قريبا تغيير لون الخلفية بحساباتهم.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تختبر شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك حاليا توفير خيارات لونية متعددة كخلفية لحسابات المستخدمين على التطبيق، حيث عثرت الباحثة الشهيرة "جان مانشون وونج" التي نشرت صورة على تويتر تظهر كيف قد يبدو شكل "البروفايل" بالألوان الجديدة.

وبحسب موقع TOI الهندي، تجدرالإشارة إلى أنه، بحسب تغريدة لها، تظهر "خلفية الألوان فى الملف الشخصي، لكن لم تذكر ما إذا كان هذا سيطبق على الشاشات الأخرى للتطبيق أم لا، كما لا توجد كلمة حول مدى قرب طرحه للجمهور، ومن الصور المنشورة يبدو أن هناك خيارًا من أربع خيارات ألوان على الأقل - اللون الأخضر والأزرق والأزرق الداكن والطوبى، ومن الممكن وجود المزيد من خيارات الألوان أيضًا.

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يذكر أنه في الشهر الماضي، وجدت "وونج" أن فيس بوك يعمل على الحد من عدد الأشخاص الذين ستتمكن من إعادة توجيه الرسائل إليهم على منصة ماسنجر التابع له، وقد نشرت "وانج" مقطعًا صغيرًا على تويتر، وأظهر أن منصة ماسنجر ستمنع المستخدمين من إرسال رسالة إلى أكثر من خمسة مستخدمين.

وفي إعادة نشر تغريدة لها، أكدت ألكساندرو فويكا، مديرة الاتصالات بشركة EMEA للهندسة أن هذه الميزة قيد التطوير بالفعل، وكشف أيضًا أن الميزة غير متاحة حاليًا للجماهير، حيث قالت "نحن نعمل بجد للحد من انتشار المعلومات الخاطئة على منصاتنا، لا سيما مع # COVID19، ونحن نستكشف المزيد من الخيارات مثل اختبار حدود أكثر صرامة لعدد الدردشات التي يمكنك إرسال رسالة إليها في وقت واحد. هذه الميزة لا تزال قيد التطوير ولا يتم اختبارها خارجيًا بعد. "