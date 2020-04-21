شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الحلاقة والخبز الكلمات الأكثر بحثا على جوجل حول العالم خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغيرت عمليات البحث عبر الإنترنت بشكل كبيرتزامنا مع عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، حيث أصبح المستخدمون يبحثون على الويب عن طرق لإبقاء أنفسهم على إطلاع وترفيه، وتكشف البيانات العالمية من شركة جوجل العملاقة للبحث، عن ذروة في الاستفسارات المتعلقة بالخبز والتمارين فى المنزل والحلاقة، حيث يضطر الناس إلى الحلاق لأنفسهم خوفا من انتقال العدوى.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تشير معظم عمليات البحث فى أيرلندا وكندا إلى البحث عن الشعر القصير بقوة، تليها الولايات المتحدة وأستراليا.

كما زادت شعبية اللعبة Animal Crossing أيضًا ، مع ارتفاع بنسبة 1000 % تقريبا في عمليات بحث Google الأمريكية في آخر 30 يومًا.

وفقًا لوكالة Reboot Online Marketing، زادت عمليات البحث على المواضيع المتعلقة بالخبز أيضًا، حيث ارتفعت شعبية وصفات الخبز وخبز الموز والدقيق، بنسبة 733 % و 450 % و 335 % على التوالي.

وتكشف البيانات من The Hustle أنه منذ أن أعلن دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية في 13 مارس، تصاعدت شعبية الخبز بشكل كبير.

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وفقًا لأداة التحليلات Jungle Scout، كان هناك أكثر من 320.000 عملية بحث عن "دقيق متعدد الأغراض" على أمازون، ويمثل هذا زيادة بأكثر من 3،500%.

قامت وكالة Reboot Online Marketing بفحص مصطلحات البحث المستخدمة بين 18 يناير و 15 أبريل 2020 باستخدام أدوات التسويق عبر Google Trends و SEMrush.

أظهر تحليلهم ارتفاعًا مذهلًا بلغ 700% عن دروس تصفيف الشعر، ودروس المكياج (488 %)، والتمارين المنزلية (478%) في الشهر الماضي.

تتضمن المصطلحات الأخرى التي شهدت طفرات هائلة في الظهور بمحرك البحث، تطبيق مؤتمرات الفيديو المشهور Zoom، والذي تم محاصرته بمختلف المخاوف الأمنية.

كما زادت عمليات بحث Google عن الكعكة (60 %) ، وكذلك عمليات البحث عن تطبيق مشاركة الفيديو TikTok (70 %) و نتفليكس (90%).