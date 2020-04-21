شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح iPhone SE Plus 2020 بشاشة أكبر أواخر 2020.. اعرف مواصفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أحدث التسريبات عن خطط شركة أبل لإطلاق إصدار جديد من هواتفها منخفضة التكلفة، والذى سيحمل اسم iPhone SE Plus 2020، على أن يتم توفيره فى وقت لاحقاً من هذا العام بحجم أكبر في الشاشة مقارنة بإصدار iPhone SE 2020.

وبحسب موقع gizchina الأمريكى، فقد طرحت شركة أبل مؤخرا هاتفها iPhone SE 2020، الذي جاء بتصميم يحاكي iPhone 8، مع شريحة معالج Apple A13، وحجم شاشة 4.7 بوصة، وبسعر 399 دولار، فيما أكدت أحدث التسريبات على خطط ابل لإطلاق إصدار جديد بعنوان iPhone SE Plus 2020 قريباً.

وبحسب التقرير، فقد ظهرت أولى التسريبات حول هاتف iPhone SE Plus 2020 في التعليمات البرمجية الخاصة بهاتف iOS 14، فيما أكد المسرب الشهير Jon Prosser على خطط ابل لإطلاق هذا الإصدار فى وقت لاحق من هذا العام وذلك خلال حدث الشركة لإطلاق AirPods وMacBook Pro في مايو.

أبرز مواصفات iPhone SE Plus 2020 المتوقعة:

- شاشة Retina بحجم 5.5 بوصة وبجودة HD.

- بصمة شاشة TouchID

- شريحة معالج A13 Bionic

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- ذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت.

- سعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت.

- كاميرا خلفية مزدوجة مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل

- كاميرا أمامية مع مستشعر بدقة 7 ميجا بيكسل.

- سيعمل الهاتف بنظام التشغيل iOS 13.