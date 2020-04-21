تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Nubia Play بقدرة بطارية 5100 mAh ومعدل تحديث 144Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Nubia رسمياً اليوم عن هاتف Nubia Play للألعاب من الفئة المتوسطة، والذي ينطلق بقدرة بطارية 5100 mAh، ومعالج Snapdragon 765G، مع كاميرة رباعية ومعدل تحديث 144Hz، وسعر يبدأ من 339 دولار.

يتميز هاتف Nubia Play بشاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش، والتي تدعم جودة عرض FHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، وسرعة لمس بمعدل 240Hz، كما تتميز الشاشة بعدد 4096 مستوى في سطوع الشاشة.

يأتي هاتف Nubia Play برقاقة معالج Snapdragon 765G، كما يدعم الإتصال بشبكات 5G بأنماط SA/NSA، كما يدعم الهاتف نظام تبريد ICE2.5، الذي يضم تبريد سائل من خلال أنبوب تبريد 61 مم، مع مواد للتبريد مثل الجرافيت، وجل، وأيضاً ورق نحاسي لدعم تبريد الحرارة حتى 16 درجة.

كما يضم هاتف Nubia Play إعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.75، مع فلاش LED ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأيضاً مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير.

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أيضاً يضم هاتف Nubia Play مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، كما يتضمن الهاتف أزرار بخاصية اللمس لدعم الألعاب، أيضاً يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5100 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

مواصفات Nubia Play

شاشة AMOLED بحجم 6.65 إنش، والتي تدعم جودة عرض FHD بلس بدقة 1080 في 2340 بيكسل، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 144Hz، مع أبعاد 20:9، وألوان DCI-P3.

رقاقة معالج Snapdragon 765G ثماني الأنوية وبدقة تصنيع 7 نانومتر، مع كرت شاشة Adreno 620.

ذاكرة عشوائية 6 أو 8 جيجا بايت رام في LPDDR4X، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يتوفر نموذج بذاكرة 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

نظام تشغيل Android 10 مع واجهة nubiaUI 8.0.

يدعم اثنان من شرائح SIM

مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.75، مع فلاش LED ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل وبزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأيضاً مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/2.4 لعمق التصوير.

كاميرة أمامية بدقة 12 ميجا بيكسل.

مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة.

مكبرات صوتية 1217 Linear، مع DTS.

قياسات الهاتف 171.7 في 78.5 في 9.1مم، مع وزن 210 جرام.

بطارية بقدرة 5100 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 30W.

وينطلق هاتف nubia Play بألوان الأزرق والأسود بسعر يبدأ من 339 دولار، على أن يتوفر للطلب المسبق في السوق الصيني اليوم، ويبدأ الشحن في 24 من أبريل.

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