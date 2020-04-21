تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن خط إنتاج ابل المقرر إطلاقه خلال عام 2020

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات تفاصيل جديدة حول خط إنتاج ابل للعام 2020، الذي يشمل جهاز iPad Air بميزة إستشعار البصمة في الشاشة، مع Gamepad.

أدى إنتشار فيروس COVID-19 إلى تأجيل الكثير من الأحداث المقرره لشركة ابل هذا العام، إلا أن شركة ابل تخطط لإطلاق المنتجات الجديدة للشركة خلال الفترة القادمة.

تستعد شركة ابل للكشف عن هواتف iPhone 12 وجهاز MacBook لاحقاً هذا العام، كما تشير التسريبات إلى أن شركة ابل تستعد للإعلان عن HomePod Lite أو Mini.

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من جانب أخر أشارت بعض التسريبات إلى أن ابل تستعد لإطلاق قاعدة الشحن اللاسلكية AirPower، والتي ظهرت بالفعل في التعليمات البرمجية لنظام شركة ابل.

أيضاً تستعد شركة ابل لإطلاق إصدار جديد من السماعات اللاسلكية بعنوان AirPods X، والتي تأتي بتقنية صوتية مميزة لدعم المستخدمين من عشاق الإستماع للموسيقى على الوجه الأمثل.

كما تؤكد التسريبات على خطط ابل لإطلاق جهاز MacBook جديد يرتكز على معالج ARM، أيضاً تخطط ابل لإطلاق لوحة تحكم في الألعاب gamepad للمرة الأولى من الشركة، لدعم مستخدمي Apple Arcade، أيضاً تشير التسريبات إلى أن ابل ستقدم جهاز iPad Air 4 بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة للمرة الأولى من ابل.

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