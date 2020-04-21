تقرير جديد يكشف عن مقدار الذاكرة الداخلية في الهاتف Galaxy Z Flip 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة سامسونج عن الهاتف القابل للطي Galaxy Z Flip قبل فترة، وقد سمعنا في الأونة الأخيرة أن الشركة الكورية الجنوبية تخطط لإطلاق نسخة 5G من هذا الهاتف المميز في وقت لاحق من هذا العام. الآن، صدر تقرير جديد يدعي أن الهاتف Galaxy Z Flip 5G سيأتي مع 256GB من الذاكرة الداخلية.

هذا هو نفس مقدار الذاكرة الداخلية المتوفر في نسخة 4G الحالية من الهاتف Galaxy Z Flip، وبالتالي فليس من المفاجئ أن نرى نسخة 5G الأكثر تميزًا تحصل على نفس الذاكرة التخزينية. ومع ذلك، يُشاع أن الهاتف Galaxy Fold 2 سيحصل على ذاكرة تخزينية أقل لتكون شركة سامسونج قادرة على عرض هذا الهاتف للبيع بسعر منخفض.

يشير التقرير أيضًا إلى أن النسخة الموجهة للأسواق العالمية من الهاتف Galaxy Z Flip 5G ستحمل الإسم الرمزي SM-F707B، في حين أن النسخة الكورية الجنوبية ستحمل الإسم الرمزي SM-F707N.

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لم نحصل على أي معلومات من شركة سامسونج حتى الآن حول موعد إطلاق الهاتف Galaxy Z Flip 5G، ولكن من الواضح أنه سيتم إطلاق هذا الهاتف بشكل محدود وسيصل فقط إلى الأسواق التي تحتوي على شبكات الجيل الخامس 5G التجارية.