رياح تصل لحد العاصفة.. طقس غير مستقر الأربعاء

كتب: ضياء السقا

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الأربعاء، بالقاهرة الكبرى، والوجه البحري، طقسًا حارًّا في ساعات النهار لطيفًا في الليل، مع هبوب رياح نشطة مُثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

وأضافت الأرصاد في بيان: "السواحل الشمالية الغربية، تشهدًا غدا طقسًا معتدلًا في النهار لطيفًا في الليل، مع هبوب رياح نشطة، وفي السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسًا حارًّا في النهر باردًا في الليل، ورياح نشطة مُثيرة للرمال والأتربة تصل إلى حد العاصفة على مناطق متفرقة".

وتابع: "مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، من المتوقع أن تشهد طقسًا مائلا للحرارة في النهار لطيفًا في الليل، ورياح نشطة على خليج السويس بما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما في شمال الصعيد فيكون الطقس شديد الحرارة في النهار ولطيف في الليل، مع هبوب رياح معتدلة تنشط أحيانًا مُثيرة للرمال والأتربة، وفي جنوب الصعيد، يكون الطقس شديد الحرارة في النهار معتدل في الليل مع هبوب رياح معتدلة".

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس

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من جانبها، نصحت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة للعامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة متابعة النشرة الجوية باستمرار، وعدم تخفيف الملابس، لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشيرة إلى أن هناك فارقا بين درجات الحرارة بالنهار ودرجات الحرارة في الليل.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

القاهرة: 35 درجة مئوية.



السواحل الشمالية: 26 درجة مئوية.



شمال الصعيد: 37 درجة مئوية.



جنوب الصعيد: 38 درجة مئوية.​