شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شهب القيثاريات تصل لذروتها مساء اليوم..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيكون لدى محبى الفضاء ومشاهدة الأحداث الفلكية موعد مع رؤية زخات شهب القيثاريات السنوى اليوم الثلاثاء، حيث ستتزامن مع القمر الجديد، وستصل إلى ذروته يوم الثلاثاء 21 أبريل مع ظهور عدد يتراوح بين 10 إلى 15 نيزك فى الساعة، وسيكون أفضل وقت للمشاهدة هو بين منتصف الليل والفجر.

ووفقًا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعد هذا الدش النيزكى الأول منذ أوائل يناير، على الرغم من أنه سيكون هادئ نسبيًا مقارنة بالآخرين، إلا أنه ينال اعجاب مراقبى النيازك، فهو أقدم دش نيزك مسجل - مع أول رؤية من الصين القديمة فى عام 687 قبل الميلاد.

وللحصول على أفضل رؤية، ستحتاج إلى العثور على منطقة بها سماء مظلمة فى أى مكان فى نصف الكرة الشمالى خلال ذروة ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء.

وحدثت زخات شهب القيثاريات فى العام الماضى فى نفس الوقت، الذى كان فيه القمر الساطع يتضاءل - وهى مرحلة يقترب جدًا من كونه بدرًا.

Advertisements

تعد شهب القيثاريات Lyrids هى صخور وغبار خلفها المذنب C / 1861 G (تاتشر) بينما تنجرف للأرض من خلال سحابة من الحطام، وفى كل عام، تسافر بقع النيزك بسرعة حوالى 110،000 ميل فى الساعة.

فى حين أن زخات النيزك تخلق خطوطًا فى السماء يمكن رؤيتها على الأرض من على بعد أميال، فإن النيازك التى تسببها صغيرة جدًا فى الواقع، وبعض النيازك تترك مسارات رائعة خلفها فى شكل غاز مؤين.