شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد من أبل يغير طريقة شحن أجهزة MAC للحفاظ على عمر البطارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة أبل ميزة جديدة، أطلقت عليها اسم "إدارة صحة البطارية" أو "battery health management" والتي ستغير طريقة شحن أجهزة اللاب توب، حيث سيعني التحديث أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة قد لا تشحن نفسها طوال الوقت، إذا كان الكمبيوتر يعتقد أن القيام بذلك سيحمي عمر البطارية.

وبحسب موقع independent البريطانى، فتهدف هذه الميزة إلى تجنب مشكلة أن الشحن الكامل لبطارية الكمبيوتر المحمول يضع عبئًا عليها، وذلك بسبب المواد الكيميائية الموجودة بداخلها، وبالتالي فإن ترك جهاز كمبيوتر مشحون بهذه الطريقة يمكن أن يقلل من قدرته، مما يؤدي إلى انخفاض عمر البطارية بمرور الوقت.

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وبدلاً من ذلك، فإذا كان الكمبيوتر يعتقد أنه من غير المحتمل أن يحتاج إلى بطارية بنسبة 100 في المئة في المستقبل، فسيتم شحن جزء منه فقط، وسيظهر الكمبيوتر أن البطارية ممتلئة، ولكنها قد لا تكون في الواقع، فيما قالت آبل إن الميزة يمكن إيقاف تشغيلها وقد لا يتم تنشيطها في جميع المواقف، وقالت الشركة إنها ستضمن أيضا أن عمر البطارية لن يتأثر بشكل كبير.

يذكر أنه هناك ميزة مماثلة موجودة بالفعل على هواتف أيفون من أبل، وقد تم طرحها في تحديث حديث، وهذا يعني أن الهاتف سوف يتعلم متى يتم شحنه ليلاً وعندما تميل إلى الاستيقاظ ، على سبيل المثال ، تاركًا الجزء الأخير من الشحن حتى يتوقع منك الاستيقاظ والبدء في استخدام هاتفك.

وسيعمل تحديث Mac بنفس الطريقة إلى حد كبير ، باستخدام سجل الشحن واستخدام البطارية لملاحظة الأوقات التي لا تحتاج فيها إلى عمر البطارية الكامل، فإذا كان الكمبيوتر يميل إلى استخدامه متصلاً طوال اليوم ، على سبيل المثال ، فقد لا يشحن بطاريته بالكامل.