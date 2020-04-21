شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكلمات الأكثر بحثا على جوجل فى بريطانيا.. التدريبات ووصفات الخبز الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زادت عمليات البحث على محرك جوجل فى المملكة المتحدة بشكل كبير، وكان البحث عن "التدريبات المنزلية" و "توصيل الأسماك ورقائق البطاطس" و "وصفات الخبز" خلال هذه الفترة هو الأعلى، تزامنا مع عمليات اغلاق الواسعة لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

ومع ذلك، فإن استخدام مصطلحات البحث مثل "الحصول على الطلاق" و "الواقى الذكري" و "البوتوكس" و "فستان حفلة موسيقية" قد انخفض بشكل جذرى منذ أن بدأ الناس البقاء فى المنزل.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، تسلط النتائج الضوء على كيفية تأثير إجراءات الإغلاق والتمييز الاجتماعى بشكل ملحوظ على الطريقة التى نعيش بها حياتنا فى وقت COVID-19، إذ تم إجراء الدراسة - التى فحصت مصطلحات البحث المستخدمة بين 18 يناير و 15 أبريل 2020 - بواسطة وكالة Reboot Online Marketing Agency.

استخدم المحققون أدوات تسويق محرك البحث Google Trends و SEMrush لتحديد ما يبحث عنه مستخدمى الإنترنت فى المملكة المتحدة.

وقد أفادوا أنه مع ظهور أكبر زيادة فى الإغلاق، حدثت زيادة مذهلة بنسبة 3600 فى المئة فى الأشخاص الذين يتطلعون عبر الإنترنت إلى "استئجار معدات الصالة الرياضية"، حيث يتطلع الناس إلى إعادة إنشاء روتينهم المعتاد للتمرين فى المنزل.

Advertisements

أما مصطلحات البحث الأربعة التالية التى شهدت أكبر ارتفاع فى الأسابيع الأخيرة كلها تركز بشكل ملحوظ على الطعام.

وتشمل هذه الكلمات: "الحانات التى تقدم الطعام بالقرب مني" (بزيادة 3100 فى المئة) ، و "السمك والبطاطس القريبة مني" (بزيادة 2900 فى المئة) ، و "وصفات الخبز" (بزيادة 2500) ، و "أشياء يمكن صنعها بدون دقيق عادى (بزيادة 2،250 فى المئة) .

وتشمل المصطلحات الأخرى التى ازدادت شعبيتها منذ بدء الإغلاق "زراعة النباتات" و "دروس اليوجا عبر الإنترنت" والألعاب عبر الإنترنت - وعلى وجه التحديد - "كعكة الموز".

بشكل غير مفاجئ، كان هناك أيضًا ارتفاع بنسبة 1700 فى المئة فى البحث عن معلومات حول "علاج الفيروس التاجي".