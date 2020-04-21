شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ساعة ذكية مخصصة للعناية بكبار السن خلال أزمة تفشى كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد كبار السن من الفئات الأكثر تأثيرا بالأزمة العالمية التى تسبب بها فيروس كورونا، وفى محاولة للتخفيف عنهم ورعايتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة، كشفت شركة الاتصالات الأمريكية Verizon عن ساعة ذكية جديدة مصممة خصيصًا لهم، والمدعومة بعدد من المواصفات التى تناسب احتياجاتهم.

ووفقًا لموقع Phonearnea الهندى، أصبحت الساعة الذكية Care Smart متاحة الآن للطلب المسبق بسعر 150 دولارًا فقط، وتتيح هذه الساعة للمستخدمين إنشاء ما يسمى "دائرة موثوقة": تضم ما يصل إلى 10 أصدقاء وعائلة.

بالإضافة إلى ذلك، تسمح الساعة الذكية للمستخدمين أيضًا بتعيين المؤقتات والإنذارات لتذكيرهم بالأنشطة والمهام اليومية، مثل تناول الأدوية، وبفضل دائرة الثقة سيتمكن كبار السن من التحدث إلى الأشخاص الذين يعرفونهم، وبالتالى تجنب المكالمات المزعجة.

والأهم من ذلك، أن الساعة الذكية مجهزة بجهاز تعقب خطوات يمكنه مراقبة صحة الجسم، كما تتميز Care Smart أيضًا ببعض المزايا الأخرى، مثل مقاومة الماء حتى متر واحد، وتدوم لمدة 30 دقيقة، ويمكن استخدام البطارية لأكثر من يومين.

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جدير بالذكر كشفت دراسة حديثة أن أزمة الفيروس التاجى وعمليات الإغلاق اللازمة لمكافحتها يمكن أن تسبب الوحدة لدى كبار السن.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وجد الباحثون أن عزل الأشخاص الأكثر من 50 عامًا عن مرافق النقل والتجزئة والترفيه يساعد على زيادة مشاعر العزلة والاكتئاب .

استندت النتائج إلى استقصاءات تتعلق بمشاعر الوحدة، والتى أجريت فى فنلندا وبولندا وإسبانيا بين عامى 2011 و2012.