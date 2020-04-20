أوبو تعلن عن هاتف Oppo A12 بسعر منافس

أعلنت شركة (أوبو) Oppo اليوم الاثنين رسميًا عن هاتفها الذكي (أوبو أي12) Oppo A12، وذلك بعد العديد من التسريبات.

ويتوفر الهاتف الجديد – الذي ينتمي إلى الفئة المنخفضة – في السوق الإندونيسي. وهو يأتي مع شاشة ذات قطع على شكل قطرة ماء، ومعالج من نوع Helio P35، وكاميرتين خلفيتين.

ويحتوي (أوبو أي12) بطارية بسعة 4,230 ميلي أمبير/ الساعة، وهو يأتي بجسم من مادة البولي كاربونات. أما الشاشة فهي تأتي من نوع LCD بقياس 6.22 بوصات وبدقة 1520×720 بكسلًا، مع حماية من زجاج (جوريلا جلاس 3)، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل.

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وتأتي الكاميرتان الخلفيتان بدقة 13 ميجابكسل للرئيسية، وبدقة 2 ميجابكسل للأخرى. وعلى ظهر الهاتف أيضًا هناك حساس للبصمة. ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بقياس 3 جيجابايت، أو 4 جيجابايت، أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي بسعة 32 جيجابايت، أو 64 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بواجهة المستخدم ColorOS 6.1.2 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 9 باي.

ويتوفر الهاتف باللونين الأزرق والأسود، بسعر يعادل 160 دولارًا أمريكيًا لخيار 4 جيجابايت/ 64 جيجابايت. ولا معلومات عن موعد إطلاقه في الأسواق العالمية.