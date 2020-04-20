شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور وفيديو.. هكذا سيكون شكل هاتف أيفون 12 Pro Max المقبل من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الشائعات والتسريبات المتعلقة بالجيل القادم من أجهزة أيفون في الظهور، حيث كشف المحلل التقني Jon Prosser فى تغريدة أن أبل لن تقدم جهاز أيفون مزودًا بمنفذUSB-C في السنوات القادمة وبدلاً من ذلك، تهدف الشركة أن يكون الهاتف المقبل لاسلكي تمامًا.

وبحسب موقع mspoweruser الأمريكى، فمن المنتظر أن يكون هاتف أيفون 12 Pro Max بحواف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ، بالإضافة إلى زوايا دائرية أكثر حدة مثل iPad Pro، كما سيحتوي الهاتف على تصميم شاشة أمامية مسطحة مثل أيفون 5.

وبالإضافة إلى التصميم الجديد، سيحتوي جهاز أيفون 12 Pro Max على إعداد كاميرا ثلاثية في الخلف، كما سيحتوي أيضًا على مستشعر LIDAR 3D لإمكانيات الواقع المعزز AR الأكثر تقدمًا، والموصل الذكي لجهاز iPad ، والذي سيسمح بتوصيل الجهاز بجيل جديد من الملحقات.

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ووفقًا للشائعات، سيكون لدى أيفون 12 Pro Max و أيفون 12 Pro كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، ووضع ليلي محسّن، و HDR محسّن ، ووضع ماكرو وقدرات تكبير محسنة.

وقد قام أحد مصممى الهواتف الذكية والذى يعرف بـ Jonas Daehnert AKA PhoneDesigner بإنشاء تصميم تخيلي لشكل هاتف أيفون 12 Pro Max الجديد بناء على جميع المعلومات الجديدة، وتظهر في الصور التخيلية حواف الشاشة الأكثر نحافة ووحدة الكاميرا المربعة والشق الأصغر، مما يضيف معًا مظهرًا مختلفًا تمامًا عن ذي قبل.

وتعتمد هذه الصور على ملفات CAD المسربة، لكن قد تبدو النسخة النهائية من أيفون 12 Pro Max مختلفة عن الصورة أعلاه.