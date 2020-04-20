شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: realme تكشف النقاب عن سلسلة هواتفها realme 6 التي طال انتظارها realme 6 وrealme 6 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ● يدعم هاتف realme 6 مُعالج MediaTek Helio G90T SoC وشاشة بسلاسة فائقة قياس 6.5 بوصة 90Hz وكاميرا رباعية 64MP AI و شحن فلاش 30 وات

● يدعم هاتف realme 6 Pro معالج Qualcomm Snapdragon 720G لأول مرة، وشاشة بسلاسة فائقة

● قياس 6.6 بوصة 90Hz، مع كاميرا رباعية 64MP AI وتقريب 20x، وشحن فلاش 30 وات

أطلقت شركة realme علامة الهواتف الذكية، الأسرع نموًا في العالم مجموعة المنتجات التي طال انتظارها وهُيّ سلسلة ريلمي 6، التي تضمن الهواتف الذكية realme 6 وrealme 6 Pro، وتأتي سلسلة ريلمي 6 مع شاشة فائقة السلاسة 90 هرتز، وكاميرا رباعية 64 ميجابكسل، وشحن فلاش 30 وات، يقوم بالشحن حتى 100% في 60 دقيقة، كما تدعم سلسلة ريلمي 6 واجهة مستخدم realme UI والتي تستند على أندرويد 10،توفر سلسلة realme 6 كاميرات حادة وقدرات تصوير رائدة، وبُناءً على نجاح سلسلة الأرقام، وصلت realme إلى 18 مليون مستخدم مخلص.





وبالحديث عن الأداء، فيأتي هاتف realme 6 مع معالج MediaTek Helio G90T SoC عالي الأداء، ومن المُقرر أن يكون الهاتف متاحًا بلونين مستوحين من المذنبات، وهما الأبيض والأزرق.

أما هاتف realme 6 Pro فهو أول هاتف ذكي في العالم يأتي مع معالج Qualcomm Snapdragon 720G، كما إنه مجهز أيضًا بـ3 فتحات للبطاقات، و يتميز realme 6 Pro بأنه يأتي مع إجمالي 6 كاميرات، بما في ذلك الكاميرات الأمامية المزدوجة ذات الزاوية العريضة وكاميرا خلفية رباعية بدقة 64 ميجابكسل مع إمكانات تكبير Zoom 20X، يتوفر realme 6 Pro بلونين هما الأزرق الفاتح والأحمر.

وقامت شركة realme أيضاً بإطلاق أحدث أجهزة Buds Air وهي تقنية لاسلكية حقيقية وسلسة، حيث تُقدم realme Buds Air الجديدة تجربة لاسلكية مع إرسال ثنائي القناة في الوقت الفعلي مما يوفر تجربة موسيقية استثنائية من خلال تشغيل كل من سماعات الأذن بشكل مستقل.

كما تم تحسين تشغيل الألعاب والفيديو باستخدام وضع الألعاب المخصص، فتقدم realme Buds Air 17 ساعة من تشغيل الموسيقى وتساعد على إنشاء تجربة غامرة من خلال تقديم (Dynamic Bass Boost).





ووفقاً لما ذكره جوزيف وانج، مدير عام عمليات realme لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية السوق المصري في صناعة الهواتف الذكية حاليًا "نتوقع فرصة لمنافسة كبيرة في السوق المصري ونؤمن أن مصر هي المركز الذهبي لصناعة الهواتف الذكية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ونحاول مواصلة زيادة الاستثمارات الجديدة واستراتيجيات التوظيف المفيدة".

كما صرح محمود طه، مدير التسويق والمتحدث باسم realme Egypt في حفل الإطلاق في مصرإنه يسعدنا أن نعلن ونقدم سلسلتنا الجديدة من الهواتف الذكية realme 6 وrealme 6 Pro لعملائنا الكرام في مصر لاستكشاف الأداء القوي والتصميم الأنيق جنبًا إلى جنب الإمكانيات الإبداعية لمستخدمي الهواتف الذكية من الشباب للاستمتاع بتجربة كاملة وفريدة من نوعها.

وفي ضوء الإطلاق الأخير تستمر شركة realme في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا وتصبح هي الشركة المتفردة بكُلا من الكاميرا الرباعية بدقة 64MP وشاشة 90هرتز لذلك قررت realme إشراك الشباب المصري والذي هو جمهورها المستهدف الرئيسي في استكشاف إبداعاتهم من خلال استضافة مسابقة للتصوير.

التصوير الفوتوغرافي: تعد مسابقة التصوير الفوتوغرافي فرصة لمستخدمي الهواتف الذكية لمشاركة شغفهم بالتصوير الفوتوغرافي باستخدام مميزات كاميرا الهواتف الذكية، خلال شهر رمضان، حيث يمكن للمصريين المساعدة في التقاط اللحظات السعيدة التي يتم الاحتفال بها.

وتأتي تلك الخطوة تأكيداً على لشعار ريلمي "Dare to Leap" لدعم الشباب أن يصبحوا جزءًا من المشروع الإبداعي لهذا العام. ومن المقرر أن تبدأ المنافسة يوم 24 إبريل حتى يوم 11 مايو 2020 على حساب الشركة على منصة إنستجرام @realmeegypt، وتتكون المسابقة من ثلاث مراحل تتميز كل منها بموضوع مختلف، وفي نهاية المسابقة سيتم الإعلان عن 3 فائزين، وينم الإعلان عن الجائزة الكبرى في 14 مايو. ستشمل الجائزة هواتف realme 6 وجائزة كبرى تبلغ قيمتها 10000 جنيه مصري.

realme 6





معالج قوي للألعاب: معالج MediaTek Helio G90T الذي تم تصميمه حصريًا ليكون جوهر تجربة ألعاب الهواتف الذكية. فالمعالج مصنوع باستخدام عملية 12 نانومتر مما يجعله أكثر قوة وفعالية. مع مزيج من أحدث وحدات المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات وذاكرة الوصول العشوائي فائقة السرعة والذكاء الاصطناعي يقدم realme 6 تجربة سلسة لمحبي ألعاب الهاتف المحمول.

شحن الفلاش: مع الشحن السريع 30 وات الذي تمت ترقيته حديثًا، يمكن شحن بطارية بسعة 4300mAh بالكامل في غضون 60 دقيقة، حتى أثناء اللعب الشاق يمكن لشاحن فلاش 30 وات شحن ما يصل إلى 55 ٪ في 60 دقيقة فقط.

تجربة بصرية فائقة: يحتوي realme 6 على شاشة فائقة السلاسة 6.5 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات 120 هرتز، مما يؤدي إلى تجربة بصرية سلسة مع كل تمريرة للشاشة.

مع نسبة الشاشة إلى الجسم يمنحك هاتف realme 6 تجربة بصرية فائقة، كما أن الشاشة تأتي أيضًا بزجاج Corning Gorilla Glass 3 لحماية أفضل.

كما يأتي realme 6 بمميزات للشاشة مذهلة تشمل تأثير إضاءة الـ punch-hole مما يجعل حافة الكاميرا مضاءة أثناء استخدام بصمة الوجه أو الكاميرا الأمامية وحماية العين مدعومة بوظيفة ضبط درجة حرارة لون الشاشة لمنع إجهاد العين، ووضع الألوان المخصص الذي يدعم لونين وسائط OSIE التي تعمل على تحسين وضوح عرض الفيديو وكثافة الألوان وتجعل الرؤية العامة أكثر تميزًا.

ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن realme 6 يُقدم "تصميمًا أنيقًا ومعالجًا متقدمًا MediaTek Helio G90T SoC مما يضمن أداءً عالي السرعة، في شريحة الأسعار تلك."

الكاميرات: تأتي الكاميرا الأمامية فائقة الوضوح بدقة 16 ميجابكسل ستلبي احتياجات الصورة الشخصية بفتحة F2.0، وتدعم وضع التجميل الذكي، وتأثير Bokeh إلخ.

وتأتي الكاميرا الأمامية مع خوارزمية تجميل تم تطويرها لمختلف أنواع البشرة المختلفة وأشكال الوجه المختلفة.

ومميزات تسمح للمستخدم بالتقاط صور سيلفي تظهر بشرته طبيعية ودقيقة بسهولة.

يتميز realme 6 أيضًا بأحدث كاميرا رباعية فائقة الوضوح والنقاء، والتي تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل 119 درجة، وعدسة ماكرو وعدسة صورة باللونين الأسود والأبيض.

نقرة واحدة هي كل ما يلزم للتبديل إلى وضع الزاوية الواسعة مما يتيح للمستخدمين التقاط صور أكثر روعة للمناظر الطبيعية والهندسة المعمارية والمجموعات الكبيرة.

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كما ستتيح العدسة فائقة الماكرو للمستخدمين الحصول على لقطات أقرب لاكتشاف جمال العالم الصغير من خلال مسافة التصوير 4 سم.

تصميم حقيقي: أما عن تصميم realme 6 فهو مستوحى من المذنبات التي تشقّ سماء الليل المظلمة، تم تصميم realme 6 بشكل مشرق للغاية ويوحي بالسرعة، مع تقنية الطلاء البصري الجديدة، بحيث يزداد سطوع وتشبع اللون بنسبة 60٪ و 50٪ ويكون التأثير المرئي ساطعًا وملفتًا للنظر.

واجهة المستخدم: تم تصميم واجهة realme UI استنادًا على نظام تشغيل Android 10 بشكل جيد لتوفير تجربة أندرويد محسنة وأقرب إلى مستخدميها. وتم تحديث واجهة المستخدم realme UI بميزات جديدة فريدة تتضمن ميزة Soloop وهي أداة ذكية لتحرير مقاطع الفيديو القصيرة الاحترافية.

realme 6 pro







الأول في العالم: realme 6 Pro هو أول هاتف ذكي في العالم يتم إطلاقه مع Qualcomm Snapdragon 720G المعالج الذي تم تصميمه باستخدام عملية 8 نانومتر متقدمة مما يجعله أكثر قوة وفعالية.

شحن الفلاش: مع الشحن السريع 30 وات والذي تمت ترقيته حديثًا، يمكن شحن بطارية بسعة 4300mAh بالكامل في غضون 60 دقيقة فقط، أما أثناء اللعب الشاق يمكن لشاحن 30 وات فلاش شحن ما يصل إلى 62 ٪ في 60 دقيقة فقط.

كما أشادت وسائل الإعلام بالهاتف قائلة "أن الجهاز بالفعل يمنحك فرصة للبقاء على اتصال لفترة طويلة مع شاحن فلاش 30 وات، يكفيك فقط 60 دقيقة للحصول على 100٪ من الشحن".

شاشة محسنة: كما يحتوي realme 6 Pro على شاشة فائقة السلاسة 6.6 بوصة مع معدل تحديث 90 هرتز ومعدل أخذ عينات 120 هرتز لتجربة بصرية محسنة.

كما أن الشاشة تأتي أيضًا بزجاج Corning Gorilla Glass 5 لحماية أفضل، كما يأتي مع ميزات مثل تأثير ضوء الـ punch-hole ، وحماية العين و OSIE.

6 كاميرات سوبر: ويأتي realme 6 Pro بكاميرا مزدوجة من Sony، الكاميرا الرئيسية عريضة الزاوية بدقة 16 ميجابكسل مع كاميرا IMX471 + 8MP 105 ° فائقة الزاوية، ويزيد نطاق التصوير 2.5 مرة عن ذي قبل ومع تصحيح تشوه الحواف ويمكنه التعرف على الوجوه وتحسين ملامح الوجه تلقائيًا عند الالتقاط.

ويتميز realme 6 Pro أيضًا بأحدث إعداد للكاميرا الرباعية فائقة الوضوح، فيتكون من كاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل وعدسة مقربة زووم بدقة 12 ميجابكسل، وزاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل 119 درجة وعدسة ماكرو.

كما يدعم وضع Nightscape 3.0 الذي تم تحسينه مع وضع الحامل ثلاثي ووضع Urtla-Nightscape.

ومن جانبها، أكدت وسائل الإعلام" أن هذا الهاتف الذكي يوفر للمستخدم الحصول على صورة ذاتية - سيلفي- مذهلة مع كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميجابكسل مع عدسة بزاوية عريضة للغاية 105 درجة."

تصميم مستوحى من البرق: يجسد تصميم realme 6 Pro الأنيق حسًا مبتكرًا للفن حيث يخترق البرق الأزرق الغيوم ويتدفق البرق البرتقالي على هيئة عاصفة.

واجهة مذهلة: وقد تم تصميم واجهة الهاتف realme UI استنادًا إلى Android 10 بشكل جيد لتوفير تجربة أندرويد محسنة وأقرب لمستخدميها.

يأتي realme 6 Pro أيضًا مزودًا بمميزات فريدة تشمل Sloop ومكبرات صوت خطية فائقة ونظام تحديد المواقع العالمي مزدوج التردد. إنه ثاني هاتف في العالم يدعم NavIC بعد realme X50 Pro 5G.

تتضمن السلسلة جهازين هُما realme 6 الذي يأتي بإصدارين، يأتي الإصدار الأول من realme 6 بـ 4 جيجا بايت + 128 جيجا بايت بسعر 3990 جنيها، و8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت بسعر 4490 جنيها التي ستطرح للبيع في 23 أبريل 2020

أما هاتف realme 6 Pro فيأتي بإصدار واحد فقط وهو 8 جيجابايت رام+ 128 جيجابايت بسعر5390 جنيها ومن المقرر أن يتم طرحه للبيع اعتبارًا من 27 أبريل 2020.

عن ريلمي

realme هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا العالمية المختصة بإنتاج الهواتف الذكية. تأسست العلامة التجارية في مايو من عام 2018 من قبل Sky Li وفضلًا إلى خبرته استطاع إنشاء علامة تجارية تقدم أحدث التقنيات وأجرأ التصميمات.

تتخصص شركة realme في بناء فلسفة العلامة التجارية التي تعيد تعريف حدود الشباب وتوجهاتهم وآرائهم، مع الكشف عن الإمكانيات اللانهائية لأجهزتها الذكية. تشتهر realme بشعار Dare-to-Leap التي يتم الاستناد إليها في كل منتجات realme، يخلق حياة رائدة للشباب الصغار.

ومن ثم قفزت realme قفزة هائلة لتصبح الأسرع نموا كونها "الخيار الأول للشباب" لتُظهر للعالم قوة الشباب على مستوى العالم، دخلت realme أسواق عديدة في أكثر من 18 دولة مثل الصين والهند وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند وماليزيا وباكستان ومصر ومؤخرا قد وصلت لمناطق في أوروبا وهذا في غضون عام واحد. ووصلت إلى 25 مليون مستخدم لتصبح بذلك العلامة التجارية الأسرع نموًا.

اعتبارًا من عام 2020 أصبحت شركة realme الأكثر شهرة عالميا بفضل دخولها حقبة الـ 5G، وكذلك لتقديمها للتكنولوجيا المتقدمة بأفضل قيمة. تجاوزت رحلة رائدة التكنولوجيا realme إلى ما هو أبعد من الهواتف الذكية بتقدم لنا موجة جديدة من التكنولوجيا الذكية في إنترنت الأشياء (IOT) لبناء نظام شامل من الجيل الخامس. تشجيعا منها للشباب الذي يستحق أفضل أداء وجودة وتصميمات عصرية.

وأما عن السوق المصري، أصبحت شركة realme من الخمس الأوائل في السوق المصري، وفقًا لتقرير GFK في فبراير لعام 2020، واستحوذت الشركة على 8.9٪ من حصة السوق المصرية، ويعتبر السوق المصري من أكثر الأسواق الملائمة .

لمنتجات وهواتف realme، وتستهدف realme فئة الشباب بهواتف عالية الجودة بأسعار مُنافسة، حيث تُمثل فئة الشباب 21% من سكان مصر.

وخلال عام واحد أصبح لشركة realme أكثر من 3000 موزع حصري في المحلات التُجارية.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم زيارة صفحة ريلمي على هذا الرابط https://www.realme.com/eg/