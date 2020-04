صورة مسربة جديدة تؤكد قدوم الهاتف iPhone 12 مع قطع أصغر على مستوى الشاشة

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم إطلاق iPhone X مع الكاميرا الثلاثية الأبعاد TrueDepth المسوؤلة عن خاصية التعرف على الوجه Face ID، إنتقد العديد من الأشخاص شركة آبل بسبب إستخدامها لقطع كبير في الشاشة لإيواء مكونات تلك الكاميرا الثلاثية الأبعاد. إذا كنت تأمل في تصميم أصغر، فيبدو أنه سيتم تحقيق رغبتك مع تشكيلة iPhone 12 Series القادمة.

هذا وفقا لتغريدة نشرها المسرب الشهير Jon Prosser والذي نشر صورة لما يبدو أنه رسم تخطيطي للكاميرا الثلاثية الأبعاد ” TrueDepth ” في الهاتف iPhone 12. وكما تلاحظون في الصورة، فهذه الكاميرا أصبحت تشغل حيزًا صغيرًا مما سمح لشركة آبل بتقليص حجم القطع في الشاشة. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي نرى فيها صورًا للهاتف iPhone 12 مع قطع أصغر على مستوى الشاشة.

في وقت سابق من هذا الشهر، كان هناك تسريب مماثل بدا أنه يؤكد التغييرات على مستوى التصميم. لسنا متأكدين مما إذا كان القطع الصغير سيحدث فرقًا كبيرًا، وخاصة وأن معظم التطبيقات حصلت على التحديثات اللازمة للتأقلم مع القطع في الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، سمعنا أيضًا أنه من الصعب جدًا إزالة القطع لأن إخفاء الكاميرا تحت الشاشة ليس بالسهولة التي قد يعتقدها المرء.

ومع ذلك، تتضمن التغييرات التي تردد بأنها ستحدث على مستوى التصميم إطار مسطح حيث من المتوقع أن يذكرنا بالإطار المسطح لكل من iPad Pro و iPhone 5.

Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX