تقرير جديد يقترح إمكانية الإعلان عن سماعات AirPods X هذا الأسبوع

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد سمعنا شائعات بأن شركة آبل تعمل على سماعات جديدة للأذن ستنتمي إلى تشكيلة AirPods Series. كان يُطلق على هذه السماعات إسم AirPods Pro Lite، ولكن تردد في الأونة الأخيرة أن هذه السماعات ستصل في الواقع إلى السوق تحت إسم AirPods X. الآن، وفقا لتغريدة من المسرب Jon Prosser، فهو يقول أنه من المرجح أن تقوم شركة آبل بإطلاق سماعات الأذن الجديدة هذه في الأسبوع المقبل.

أُشيع أن سماعات AirPods X ستصدر في أواخر شهر مارس، ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا، تم إلغاء ذلك. لا نعرف الكثير عن سماعات AirPods X في الوقت الراهن، بإستثناء أنه بناء على الشائعات، يُقال أنها ستتواجد في مكان بين سماعات AirPods العادية وسماعات AirPods Pro الراقية.

يعد موقعها في تشكيلة AirPods Series صعبًا بعض الشي نظرًا لأن فرق السعر بين AirPods و AirPods Air ليس كبيرًا، ولكن ربما يمكن أن تأتي مع ميزات أخرى يمكن أن تجذب مجموعة مختلفة من العملاء. لقد سمعنا بأن شركة آبل تخطط لإطلاق سماعات AirPods مقاومة للماء، لذلك ربما تكون هذه السماعات هي المقصودة.

بغض النظر عن AirPods X، فقد لمح Jon Prosser إلى أننا سنشهد أيضًا هذا الأسبوع إعلان شركة آبل عن حاسوب MacBook جديد. كانت هناك شائعات حول قدوم نسخة 13 إنش جديدة من MacBook Pro تضم لوحة مفاتيح جديدة تستند على آلية المقص في الأزرار. عمومًا، هذه مجرد إشاعات في الوقت الراهن، ولكن لا تنسى العودة لزيارتنا للحصول على المزيد من التفاصيل.

New AirPods (which were supposed to be at the March Event) are now ready to go.



Probably alongside the MacBook Pro next month.