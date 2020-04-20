شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق رسميا تطبيقا للألعاب مخصص لهواتف أندرويد.. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق موقع فيس بوك رسميا تطبيقًا جديدًا للألعاب لمستخدمى أندرويد، والذى أطلق عليه اسمFacebook Gaming، والتطبيق مدرج الآن على متجر جوجل بلاى، وفى غضون ثوانى قليلة، قام بتحميله عشرات المستخدمين حول العالم.

ووفقا لموقع Gadgetsnow، يعد تطبيق الألعاب الجديد هو فى الأساس إصدار مستقل من علامة تبويب الألعاب الموجودة بموقع فيس بوك، والتى تأتى مع ميزات تمكن المستخدمين الاستمتاع بعدد من الألعاب والتواصل مع أعضاء المجموعة.

وقال "فيفك شارما"، نائب رئيس فيس بوك للألعاب لـ New York Times عن هذا التطبيق: "لا نريد أن نكون نافذة الخلفية فى علامة تبويب كروم أثناء قيام شخص ما بواجبه المنزلى أو أثناء قيامه بشيء آخر، فباستخدام الهاتف، إذا كان التطبيق مفتوحًا وكنت تستخدمه، فسيكون فى المقدمة، ولا يمكنك فعل أى شيء آخر على هاتفك المحمول، وهذا قوى للغاية ".

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وعلى الرغم من عدم وجود تكلفة لتنزيل التطبيق، فإن المعلومات الإضافية على قائمة متجر Google Play تكشف أن هناك مشتريات داخل التطبيق، كما يتطلب التطبيق من المستخدمين تسجيل الدخول باستخدام تفاصيل حساب فيس بوك الخاص بهم.

وقال Fidji Simo ، رئيس تطبيق فيس بوك: "أصبح الاستثمار فى الألعاب بشكل عام أولوية بالنسبة لنا لأننا نرى الألعاب كشكل من أشكال الترفيه الذى يربط الأشخاص حقًا، فالترفيه ليس مجرد شكل من أشكال الاستهلاك السلبى بل الترفيه التفاعلى الذى يجمع الناس".