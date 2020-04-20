شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يرصدون أقوى ريح كونية فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف موقع سبيس فى تقرير حديث عن اكتشاف فلكيِّين نجمًا زائفًا يولد ريحًا كونية هائلة لم يُرصد لها مثيل قط، إذ ينشأ النجم الزائف، أو كما يعرف باسم كويزار عندما يَنفث الثقب الأسود الفائق جسيمات معيّنة بسرعة هائلة، نفثًا يشبه التدفقات في هيئته، وعندما يفعل هذا يولِّد ريحًا قوية تجري في المجرة المحيطة، وعادة ما تكون هذه الرياح صغيرة محدودة

ومن آثار رياح النجوم الزائفة أنها تثبّط تولُّد النجوم في المجرة المحيطة؛ لكن هذا البحث –الذي نُشرت ورقته الشهر الماضي في المجلة الفيزيائية الفلكية– لم يتركز في أثر الريح، وإنما في مدى قوتها وعَظامتها.

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وقالت سارة جالاجر، الفلكية بجامعة أونتاريو الغربية، في بيان صحافي: "اكتُشف قبلئذ نجوم زائفة تُخرج رياحًا سريعة، لكنها على سرعتها كانت رقيقة لا تَحمل إلا كتلة ضئيلة نسبيًّا؛ وأما ريح هذا النجم الزائف فتَسوق كتلة هائلة بسرعة مذهلة، ريح قوية بغرابة، ولا نعلم كيف لنجم زائف أن يسبِّب شيئًا هائلًا مثلها".

ويخمّن فلكيّو هذا البحث أنهم اكتشفوا فئة جديدة تمامًا من النجوم الزائفة، وقالت كارين لِيلي، المؤلفة المشاركة للورقة البحثية، الفلكية بجامعة أوكلاهوما: "كانت تلك الأجرام شاقة الدراسة، حتى استحدث فريقنا منهجيته فحصل على البيانات اللازمة؛ والظاهر حاليًّا أنها أكثر تلك النجوم الريحية إثارة للاهتمام واسترعاءً للانتباه".