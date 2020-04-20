تكنولوجيا: ابل تخطط لإطلاق الجيل الثالث من سماعات AirPods وتحديث MacBook Pro في مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التسريبات التي نشرت اليوم على خطط ابل للإعلان عن الجيل الثالث من سماعات AirPods اللاسلكية مع تحديث أجهزة MacBook Pro في مايو، كما يأتي جهاز iPad Air بميزة إستشعار البصمة في الشاشة قريباً.

رصدت على تويتر اليوم بعض التسريبات التي تكشف عن خطط ابل خلال الفترة القادمة، والمنتجات المقرر الإعلان عنها من الشركة قريباً.

وتشير أول التسريبات إلى أن ابل في طريقها للإعلان عن الجيل الثالث من سماعة AirPods اللاسلكية، كما ينطلق جهاز iPad Air اللوحي القادم بتقنية إستشعار البصمة في الشاشة، أيضاً تخطط ابل لإطلاق إصدارها الجديد من أجهزة MacBook الذي يأتي بحجم 12 إنش، ويرتكز على معالجات ARM، كما تخطط ابل لإطلاق وحدة تحكم في الألعاب في 2021 من بين منتجات أخرى للشركة.

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أيضاً تشير التوقعات إلى أن ابل قد خططت سابقاً للإعلان عن الجيل الجديد من سماعات AirPods اللاسلكية خلال حدث في مارس، إلا أن إلغاء الحدث أدى إلى تغيير خطط ابل، حيث تستعد الشركة لإطلاق السماعة في الحدث الذي يعقد الشهر المقبل للكشف عن جهاز MacBook Pro المرتقب.

كما تشير التوقعات إلى أن الجيل الثالث من سماعات AirPods سيأتي بنفس لغة تصميم سماعة AirPods Pro لكن دون ميزة إلغاء الضوضاء، أيضاً أشار مصدر التسريبات إلى أن ابل تعمل على تطوير إصدار جديد أيضاً من الفئة المميزة من السماعات اللاسلكية، والتي تنطلق بعنوان ” AirPods X”.

وقد سلطت تسريبات أخرى الضوء على جهاز iPad Air القادم من ابل، والذي سيتضمن مستشعر للبصمة مدمج أسفل الشاشة، كما يأتي بشاشة Mini-LED، كما تشير التسريبات إلى أن ابل تخطط لإطلاق جهاز iPad منخفض التكلفة مع رقاقة معالج A12 Bionic السابقة من ابل، كما تستعد لإطلاق HomePod بحجم أصغر، مع وحدة تحكم في الألعاب، كما تكشف عن تفاصيل iPhone 12.

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