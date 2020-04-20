الإعلان رسميًا عن الهاتف Oppo A12 مع شاشة بحجم 6.22 إنش، وبطارية بسعة 4230mAh

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد مسلسل طويل من التسريبات، قامت شركة Oppo أخيرًا اليوم بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo A12، على الأقل في إندونيسيا لتعزيز تشكيلة هواتفها الذكية الإقتصادية من أجل حصد المزيد من المبيعات وكسب المزيد من الحصة السوقية في المنطقة. وعلى الرغم من أنه تم الإعلان عن هذا الهاتف في إندونيسيا، فهو سيصل على الأرجح إلى المزيد من المناطق حول العالم في قادم الأسابيع والأشهر.

الهاتف Oppo A12 الجديد يضم شاشة بحجم 6.22 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 5 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P35، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

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الهاتف Oppo A12 الجديد يضم كذلك كاميرتين في الواجهة الخلفية بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

الهاتف Oppo A12 الجديد يأتي كذلك مع بطارية بسعة 4230mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB، وبشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6.1، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، ويدعم البلوتوث 5.0. عمومًا، الهاتف Oppo A12 سيكون متوفرًا باللونين الأسود والأزرق، وسيكلف ما يُعادل 160 دولار أمريكي لنسخة 4GB/64GB. ولحد الآن، ليست هناك أي معلومات حول موعد إطلاق هذا الهاتف على الصعيد العالمي.