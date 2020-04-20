تسريب صور ومواصفات الهاتف Realme X3 القادم من شركة Realme

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Realme X3 في المستقبل القريب. وحتى ذلك الحين، فقد تم اليوم رصد الهاتف Realme X3 يحصل على مصادقة هيئة الإتصالات الصينية TENAA، وهذا ما أتاح لنا فرصة الإطلاع على المواصفات التقنية الكاملة للهاتف.

ووفقا لهيئة الإتصالات الصينية، فقد أكدت لنا أن الهاتف Realme X3 سيضم شاشة TFT بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G على الأرجح، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB.

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الهاتف Realme X3 سيضم كذلك بطارية بسعة بحجم 4100mAh تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 30W، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10، كما أنه سيضم كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية، فضلا عن أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين الثالثة والرابعة.

كشفت لنا هيئة الإتصالات الصينية كذلك أن الهاتف Realme X3 سيصل إلى السوق بلونين مختلفين على الأقل، وهما الرمادي والأبيض. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن الهاتف Realme X3 سيضم مستشعر بصمات الأصابع على الجانب.