تسريب مواصفات الهاتف +Motorola One Fusion، وسيصل في نهاية الربع الثاني

فاطمة أيت طالب - دبي - ستكشف شركة موتورولا عن هاتفين ذكيين جديدين في نهاية الربع الثاني من العام 2020، واحد يُدعى Motorola One Fusion والآخر يُدعى +Motorola One Fusion.

وردتنا هذه المعلومات من المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass والمعروف بإسم الشهرة evleaks، والذي كشف لنا أيضًا أن الهاتف Motorola One Fusion يُعرف حاليًا داخل شركة موتورولا بإسم Titan، في حين يُعرف الهاتف +Motorola One Fusion بالإسم الرمزي Liberty.

لم يكشف لنا Evan Blass عن أي تفاصيل أخرى حول الهاتفين Motorola One Fusion و +Motorola One Fusion، ولكن يشير تقرير منفصل إلى أن الهاتف +Motorola One Fusion سيضم المعالج Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB أو 6GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB.

نفس التقرير لمح كذلك إلى أن الهاتف +Motorola One Fusion سيكون متوفرًا باللونين الأزرق والبني على الأقل، وسيضم كاميرا أساسية بدقة 12 ميغابكسل، ولكننا لا نزال نجهل العدد الإجمالي للكاميرات التي سيأتي بها هذا الهاتف على الرغم من أننا نتوقع أن يصل مع ثلاث كاميرات على الأقل في الواجهة الخلفية. وبصرف النظر عن المواصفات التقنية، فقد تردد كذلك أنه سيتم إطلاق الهاتفين Motorola One Fusion و +Motorola One Fusion على الأقل في كل من الهند والولايات المتحدة الأمريكية.

أما بخصوص الهاتف Motorola One Fusion العادي، فهو يُعتبر لغزًا في الوقت الراهن، ولكن يجب أن نسمع المزيد عنه في الأيام أو الأسابيع القادمة.