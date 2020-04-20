تكنولوجيا: Oppo تعلن رسمياً عن هاتف OPPO A52 بقدرة بطارية 5000 mAh وسعر 226 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Oppo اليوم هاتف Oppo A52، الذي ينطلق بشاشة LCD، مع قدرة بطارية 5000 mAh، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية، والذي يتوفر في متجر Oppo في الصين بسعر 226 دولار.

يتميز هاتف بشاشة LCD بحجم 6.5 إنش، بجودة عرض FHD بلس، أو بدقة 2400 في 1080 بيكسل، كما تشغل الشاشة نسبة 90.5% من إطار الهاتف، كما تأتي الشاشة بتصميم ثقب الكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة.

أيضاً يدعم هاتف Oppo A52 رقاقة معالج Snapdragon 665، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في LPDDR4x، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت في UFS 2.1، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD حتى سعة 256 جيجا بايت.

ويضم هاتف Oppo A52 إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، مع تركيز تلقائي PDAF، وفلاش LED، مع مستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 119 درجة وفتحة عدسات f/1.8، مع مستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وفتحة عدسات f/2.4.

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كما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 8 ميجا بيكسل مع فتحة عدسات f/2.0، ويدعم الهاتف تقنية إستشعار البصمة في الإطار الجانبي للهاتف، ويضم مدخل 3.5مم للسماعات، كما يتميز بقياسات 162 في 75.5 في 8.9مم، مع وزن 162 جرام.

هاتف Oppo A52 يدعم الإتصال بشبكات 4G VoLTE، وWi-Fi 802.11 a، وأيضاً البلوتوث 5، مع GPS، ويضم منفذ USB C، كما يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 18W.

Oppo توفر هاتف OPPO A52 بألوان الأزرق والأسود، بسعر يبدأ من 226 دولار، حيث يتوفر الهاتف للبيع الآن عبر متجر Oppo في الصين.

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