تكنولوجيا: Jabra تكشف رسمياً عن سماعات Evolve2 85 وEvolve2 65 وأيضاً Evolve2 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Jabra رسمياً عن الإصدارات الجديدة من السماعات التي تستهدف قطاع العمل والتي تشمل كلاً من سماعة Evolve2 85 وEvolve2 65 وأيضاً Evolve2 40.

قدمت شركة Jabra في السوق الهندي اليوم الإصدارات الجديدة من سلسلة سماعات الرأس Evolve، التي تتميز بتصميم يقدم الدعم الأمثل للمستخدمين في مجال العمل، مع ميزة تكامل السماعات مع تطبيقات العمل مثل Teams.

تتميز سلسلة سماعات Evolve2 بقدرتها على التكامل مع موردي البرامج لتحليل المشاكل التي تظهر في السماعات بشكل سريع وتلقائي خلال الإتصالات الصوتية التي تعمل بنظام UC، حيث تعمل على رصد المشكلات التي تظهر عند الإتصال بشبكات Wi-Fi، أو المشاكل التي تظهر في إعدادات السماعة عبر برمجيات Xpress الخاصة بشركة Jabra.

وتعد سماعة Evolve2 85 الإصدارات المميز من Jabra اليوم، والتي تتميز بدعم الإتصال اللاسلكي عبر البلوتوث، وتتضمن Digital Hybrid ANC، مع 10 من الميكروفونات المدمجة، والتي تنقسم إلى اثنان من الميكروفونات في ذراع السماعة، و8 ميكروفونات في وسائد الأذن في السماعة.

كما تدعم سماعة Evolve2 85 عمر شحن يصل إلى 37 ساعة، وتضم محرك 40مم، كما تدعم وسائد foam لعزل الضوضاء، كما تتميز السماعة بإضاءة في وسائد السماعة، للكشف بوضوح عن حالة الإشارات في السماعة.

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وتأتي سماعة Evolve2 65 بحجم أصغر من Jabra، مع 3 من الميكروفونات، والتي تنقسم إلى ميكروفون في ذراع السماعة، واثنان من الميكروفونات في وسائد الأذن الخاصة بالسماعة، كما تدعم السماعة عمر شحن يصل إلى 37 ساعة، كما تدعم الشحن عبر قاعدة شحن للمكتب.

كما تأتي سماعة Evolve2 45 بنفس التجربة والمميزات المقدمة في سماعة Evolve2 65، إلا أنها تتميز بتصميم بأسلاك، ومن المقرر أن تتوفر كلاً من سماعتي Evolve2 85 وEvolve2 65 باثنان من الألوان هما البيج والأسود، بينما تتوفر سماعة Jabra Evolve2 40 باللون الأسود فقط.

أيضاً تتوفر السماعات الثلاثة في مايو 2020، حيث تنطلق سماعة Jabra Evolve2 85 بسعر 449 دولار، بينما تتوفر سماعة Jabra Evolve2 65 بسعر 249 دولار للنموذج المميز بصوتيات ستريو، وسعر 239 دولار للنموذج التقليدي، أيضاً تتوفر سماعة Jabra Evolve2 40 لاحقاً بسعر 139 دولار لنموذج ستريو، وسعر 129 دولار للنموذج التقليدي، كما تأتي قاعدة الشحن بسعر 50 دولار.

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