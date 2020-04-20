تسريب المواصفات التقنية للكاميرات القادمة مع الهاتف Realme X50 Youth

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Realme عن الهاتف Realme X50 5G في شهر يناير الماضي وقامت بعد ذلك بالكشف عن الهاتف Realme X50 Pro 5G في الشهر التالي. ومن المتوقع الآن أن تضيف الشركة الهاتف Realme X50 Youth Edition إلى التشكيلة قريبًا، وهو الهاتف الذي تردد أنه سيأتي مع ست كاميرات في المجموع، إثنتان في الأمام وأربعة في الخلف على غرار الهاتفين Realme X50 و Realme X50 Pro.

ومع ذلك، سيأتي الهاتف Realme X50 Youth مع كاميرات مختلفة. يضم الهاتف Realme X50 العادي كاميرتين بدقة 16 ميغابكسل و 8 ميغابكسل في الأمام، ويضم أربع كاميرات في الخلف بدقة 64 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل لكاميرا الماكرو.

من ناحية أخرى، تردد الآن أن الهاتف Realme X50 Youth سيصل مع كاميرتين في الأمام بدقة 16 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، وسيصل كذلك مع أربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرتين المتبقيتين.

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للآسف، المصدر الذي كان وراء تسريب هذه المعلومات لم يكشف لنا عن أي معلومات إضافية حول الهاتف Realme X50 Youth، ولكن علمنا من خلال بعض المعلومات التي تم جمعها في الفترة الماضية أن هذا الهاتف سيدعم شبكات الجيل الخامس 5G، وسيدعم الشحن السريع بقوة 30W على غرار الهاتف Realme X50 العادي.