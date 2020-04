Realme تؤجل مرة أخرى إطلاق تشكيلة Realme Narzo 10 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تأجيل الإعلان عن تشكيلة Realme Narzo 10 Series في الهند من 26 مارس إلى 21 أبريل بسبب إنتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. واليوم أعلنت الشركة أنه تم تأجيل الإعلان عن تشكيلة Realme Narzo 10 Series مرة أخرى إلى أجل غير مسمى.

كانت Realme تُخطط للكشف عن تشكيلة Realme Narzo 10 Series في اليوم 21 أبريل من خلال حدث عبر شبكة الإنترنت بعد أن سمحت الحكومة الهندية للمتاجر الإلكترونية بقبول الطلبات الخاصة بالعناصر غير الضرورية أثناء الحظر الصحي المفروض في البلاد، والذي تم فرضه في 24 مارس وتم تمديده من 14 أبريل إلى 3 مايو.

ومع ذلك، قررت شركة Realme إلغاء خططها للإعلان عن التشكيلة في اليوم 21 أبريل بعدما إتخذت الحكومة الهندية منعطفًا يوم أمس ونقحت إرشاداتها، وإستمرت في فرض الحظر المفروض على مبيعات السلع غير الضرورية من قبل المتاجر الإلكترونية.

ونظرًا إلى هذه التطورات الجديدة، فنحن لا نتوقع أن تقوم شركة Realme بإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Realme Narzo 10 Series قبل اليوم 3 مايو.

