بعد توسعه في أوقات "كورونا".. تفاصيل وضع "تيك توك" قيودًا جديدة لمستخدميه دون الـ 16 عاما

توسعت منصة "تيك توك" بقوة جراء الحظر العام بفعل جائحة كورونا عالميا، ومتوقع أن يتخطى عدد المستخدمين 80 مليونا خلال عام 2020، مقابل 45.8 مليون في 2018.



وبعد هذا الانتشار الواسع للتطبيق الصيني الأكثر شعبية أعلنت منصة "تيك توك" عن تحديثات على إعدادات الأمان والسلامة العائلية.

تيك توك (TikTok) ويعرف أيضا باسم دوين Douyin شبكة اجتماعية صينية لمقاطع الفيديو الموسيقية انطلقت في سبتمبر/أيلول 2016 بواسطة مؤسسها تشانغ يى مينج.



أعلنت منصة "تيك توك" أن المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما، لن يكونوا قادرين على استقبال وإرسال الرسائل المباشرة، وذلك اعتبارا من 30 أبريل الجارى.

وأكدت الشركة الصينية في بيان لها أن المستخدم الذى تسرى عليه القاعدة الجديدة، يتعين عليه تصدير بيانات الرسائل الخاصة به لأنه لن يتمكن من الوصول إلى أرشيف الرسائل، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

ويمكن للآباء منع أطفالهم من إرسال واستقبال الرسائل المباشرة عن طريق ما يعرف بالوضع المصاحب، أو على الأقل تحديد إمكانية مشاركة الرسائل مع الأصدقاء فقط.

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وللاستفادة من هذه الميزة، يتعين على الآباء تثبيت تطبيق تيك توك بأنفسهم، ويتم تفعيل هذا الوضع في قائمة الإعدادات تحت بند "الرفاهية الرقمية/الخصوصية"، وبند "الإعدادات/الوضع المصاحب".

ويتم إظهار كود الاستجابة السريعة، والذي يجب مسحه بواسطة الهاتف الخاص بالطفل، ليتم اقتران التطبيقاتـ ولكن لن توفر هذه الميزة للآباء إمكانية مشاهدة المحتوى الذي يشاهده الطفل أو التعرف على الرسائل والتعليقات التي يقوم بمشاركتها.

TiKTok هو تطبيق صينى تم تطويره بواسطة ByteDance التى تتخذ من بكين مقراً لها ويتوقع أن يكون لديها أكثر من عشرة ملايي مستخدم فى المملكة المتحدة وحدها بحلول نهاية العام المقبل.

يحظى TikTok بشعبية كبيرة بين الأطفال والشباب بسبب المحتوى الخفيف الذى يتخصص فيه التطبيق، ففى يناير، تصدر قائمة معظم التطبيقات التى تم تنزيلها فى كل من متجر Google Play و Apple App Store ، على الرغم من استمرار حظرها فى الصين.

وفقًا لـ SensorTower ، وهو موقع لتحليلات الهاتف المحمول، كان TikTok تطبيق وسائل التواصل الاجتماعى الأكثر تنزيلًا فى جميع أنحاء العالم فى يناير 2020 ، مع 104.7 مليون عملية تثبيت، ويمثل هذا زيادة بنسبة 46 فى المئة مقارنة بشهر يناير 2019 ويضعه على قدم مع كلا من فيس بوك وانستجرام وتويتر.