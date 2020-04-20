شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "كارل" روبوت ذكى يمكنه شحن سيارتك الكهربائية بمفرده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت شركة أيوايز AIWAYS الصينية، 7 براءات اختراع فى جميع أنحاء أوروبا والصين، لتطوير روبوت شحن مستقل أطلقت عليه اسم كارل CARL، وشملت براءات الاختراع كلاً من تصميم الروبوت وطريقة الشحن السريع للسيارات الكهربائية.

وستتمكن من استدعاء كارل عبر تطبيق الهاتف الذكى عندما تكون بحاجة للشحن، وسيعثر الروبوت على السيارة الكهربائية بمفرده، ولن تحتاج لأن تتواجد بجانب سيارتك على الإطلاق.

أما الجزء الأفضل فى الموضوع، هو أن كارل سيكون قادراً على توفير شحن سريع لأى مركبة كهربائية، مما يعنى أنك لا تحتاج بالضرورة إلى امتلاك سيارة AIWAYS U5 من أجل استخدام هذه التكنولوجيا الجديدة والمبتكرة.

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الروبوت كارل

وبفضل سعته الكبيرة (30 كيلوواط/ ساعة و60 كيلو واط/ ساعة)، سيقوم كارل بإعادة شحن البطارية إلى 80% فى أقل من 50 دقيقة، والتى ستكون فى متناول كل من المستهلكين من الأفراد والشركات قريباً.

وقال أليوس كلوز، نائب رئيس AIWAYS للعمليات الخارجية: "بدلاً من محاولة السائقين العثور على شاحن، سيجدهم الشاحن، ونريد أن نجعل ملكية السيارة الكهربائية مسألة بسيطة وسهلة وممتعة قدر الإمكان، حيث يوفر كارل مخططاً لكيفية شحن المركبات الكهربائية فى المستقبل".

ويعتمد كارل على بيانات GPS لإيجاد سيارتك، طالما أنك فى نفس المنطقة التى تعمل فيها، بعد ذلك، سيقوم بتوصيل نفسه ويبدأ شحن سيارتك تلقائياً، وبمجرد اكتمال هذه العملية، سيواصل CARL مسيره إلى المستخدم التالى أو سيعود إلى محطته الأساسية.